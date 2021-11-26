收入回復疫情前水平！周秀娜預告轉新Look拍劇

藝人周秀娜微露線頭及纖腰，到健康博覽支持鄭丹瑞的網上頻道活動，講到近來密密出活動，她表示疫情穩定了，大家可以開始重過正常生活，問到收入都可是重回以前水平？她說：「當然好好多，仲記得疫情好嚴重，有段時間唔使開工，嗰陣鄭丹瑞約我去行山，同依家比收入當然好好多，回復番疫情之前咁。」講到工作，她透露之後會拍兩套劇集，其中一套ViuTV劇集是客串，造型更是前所未有，問到可是性感上陣？她賣關子笑言：「性感有好多隻，造型師就覺得嗰個造型好性感，但可能我未慣，未見過自己咁，到時大家睇吓啦。」

而另一套劇集亦在香港拍攝，12月底開始拍，會拍幾個月，有很多動作戲，角色複雜，更會一人分飾兩個，很大挑戰，她說：「因為會有好多對白，有個角色好多動作戲，所以依家就要訓練定，不過訓練時都有受傷，所以呢排要食多啲肉、蛋白質增肌。」她亦希望12月底前可以拍完ViuTV劇，就不會與此劇疊住。

有37萬訂閱者

鄭丹瑞透露頻道是疫情發生時他自掏銀包推出，又不想一班觀眾課金，於是就想起賣產品，賣過口罩、月餅、血壓計，賺了收入就可以支撐網上頻道。講到推出18-20個月已經有37萬訂閱者，他希望可以更多人支持：「一眾觀眾都係信任我，我搵嚟一班醫生、專家幫手，亦希望可以幫到更多人。（疫情過後會繼續做呢個頻道？）依家欲罷不能，好多客都同我哋傾合作。」