同菊梓喬唔啱Key！吳若希撐Gin Lee拎最受歡迎女歌星

歌手吳若希（Jinny）今日（26日）為電台問答節目《知情識趣31》錄影，受訪時自爆被大女傳染患重感冒，幸好病情有開心好轉。問到有信心答問題？她自嘲自己冇乜智慧，但勝在有「考試命」：「考試係叻嘅，特別係選擇性，我會用排除法，細佬依家中六我都係咁教佢。」

講到一對仔女，她直認明年將會是個大挑戰，因為大女要報考小學：「出年嘅願望係想留多啲喺屋企。（唔係唱多啲歌？）同公司Deal好係2首起、3首止，多就搞唔掂，出年真係緊要嘅1年，今年都花咗好多時間喺拍劇，亦好大變化，除咗係公司架構，歌曲創作上都參與咗好多，最近努力宣傳新歌《火和火柴》。」

而問到是否冇心爭奪女歌手獎？Jinny指自無綫跟四大唱片公司破冰後，今年《勁歌》睇好唱得之人Gin Lee（李幸倪）攞「最受歡迎女歌星」，並非曾3奪殊榮的「死敵」Hana（菊梓喬）：「Gin Lee今年又同歌神張學友合作，我都想同心目中嘅偶像Stephy（鄧麗欣）合作！」續自爆入行初期曾向公司提議跟Hana合作，對女女合唱感興趣，但最後不了了之：「之後有上節目合唱過，發覺我同佢唔同Key，佢中低音、我就中高音，我哋真係唔啱Key！」