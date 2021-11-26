深宮計Re-U︱邀請上問答節目　馬浚偉吼準劉心悠夠「蠢」

藝人馬浚偉今日（26日）為主持及主創節目《知情識趣31》錄影，邀請好友劉心悠、吳若希、林奕匡及梅小青率先試玩「名人問答挑戰賽」及賽後劍球比試，馬浚偉笑言跟心悠及梅小青是《宮心計2深宮計》舊Partner，今次可以順便Re-U。

受訪時馬浚偉抵死笑話第一個諗起的嘉賓便是心悠，因為知道對方一定會答錯題目，寧舍有節目效果：「但佢嘅廣東話係進步咗好多，我哋嗰啲都係超低B題目嚟嘅！」問到心悠可有信心答問題？她自嘲：「我唔介意畀人覺得我好蠢！唔識就要認唔識，但如果係超低B題目應該仲難。（咩範疇你在行？）普通話或者動物題，最近有養鸚鵡。」

馬浚偉又指其實節目對象是一班中學生，只是先有名人版做示範：「啲題目唔會太難，唔係話要考佢哋，讀書已經大壓力，想中學生嚟輕鬆玩，唔求輸同贏。」心悠接謂如果求學時期有不求高分心態，就可能會有更好成績：「中學讀數學係最大心理壓力，真係試過拎0分，到依家數學都唔好！」笑問現時傾酬勞可有出錯？她自爆未有經理人之前成日計錯數，更試過被騙蝕錢：「睇少個零、簽錯支票都有！（涉及幾多位數字？）咁又唔係好大鑊嘅！」

另外，講到無綫翻拍「神劇」《十月初五的月光》，舊版飾演司徒禮信的馬浚偉坦言，工作繁忙冇時間睇新劇，但講到有網民將新、舊版對比，他就直言冇必要：「何必畀新人壓力？年代唔同、劇本又唔同，畀嘅機會新人，冇比較冇傷害，用心演就得。」