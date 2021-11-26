譚詠麟今晚出騷？瘋傳內地Coser係女粉絲

樂壇校長譚詠麟（阿倫）近日捲入桃色風波，網民「悲傷牛肉麵」在社交網連環發文指有紅歌星「睡粉絲」，而該名粉絲正是「悲傷牛肉麵」的女友，阿倫之後透過公司發聲明否認，並會透過法律追究到底。

如今該女粉絲成為網民討論對象，有傳女粉絲是內地一名Coser（角色扮演愛好者）萌芽兒，消息傳出後即令萌芽兒嬲爆，否認之餘，並揚言作出提告，她在社交網表示，自己真是掉進糞坑裏了，莫名被造謠成為譚詠麟事件的女主角，結果網友們不分青紅皂白，就是對着她一頓亂噴，還譏諷她身材、長相、人品都不行。萌芽兒又寫道：「結果沒有一個譴責盜圖的，全是罵受害者的！」她抨擊造謠者「找不到女主就製造一個女主」，也點名留言攻擊她的人：「別刪這條微博，待會我到派出所了把你一起公證了！」

另外，內地節目《時光音樂會》早前公布阿倫和張杰等成為今晚（26日）的節目嘉賓，根據電視台的最新預告片，只出了阿倫的背影，而節目的官方社交網在24日的預告片中，仍見阿倫在高歌，不過電視台至今仍未有動作顯示阿倫會否現身節目，而「悲傷牛肉麵」亦再發功出Post表示：「聽聞大明星今晚有節目！」不過有網民質疑「悲傷牛肉麵」一切講法，發現「悲傷牛肉麵」的網絡地址註冊在香港，對他的說法存疑。