iPhone 14真機流出？飛走劉海過片快85倍

從網上流出的iPhone 14 Pro的渲染圖可見，新機以開孔鏡頭取代劉海。

雖然iPhone 13才開售無耐，但網上已有不少iPhone 14的設計流出。知名爆料達人Jon Prosser日前便釋出iPhone 14 Pro的機身渲染圖，可見新機終於飛走劉海，並以開孔式鏡頭取代以往的前拍模組，另外後置鏡頭不再凸起，改為與背蓋對齊，只不過就犧牲了機身厚度，iPhone 14 Pro會比iPhone 13 Pro厚一點，意味又要購買新機殼。

關於iPhone 14的傳聞仲有好多，最可信是明年會改會Type-C充電介面，以符合歐盟推動充電接頭一體化的要求，若屬實傳輸速度有機會達到USB 4.0，傳送一條2小時的4K ProRes影片只需2分38秒，比Lightning介面快上85倍。充電更快以外，有傳新機將重新支援Touch ID，並加入鈦合金邊框的貴價版本，耐用度將進一步提升！

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新功能「同播同享」

Apple日前推出「同播同享」功能，讓用户在 FaceTime通話中分享媒體內容及Apple Music音樂，並可一同瀏覽網站及查看相片。此功能隨iOS 15.1、iPadOS 15.1及tvOS 15.1發布一起提供，並將於今年稍後時間在Mac推出。