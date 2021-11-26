炎明熹Chantel各有心事︱Yumi遭校園欺凌　靠一隻豬解開心結

由《聲夢傳奇》學員及《盛．舞者》參賽者的主演的無綫新劇《青春本我》將於下月5日首播，劇集結合青春、歌舞及心理等元素，內容講述一班中學生各自面對不能說的煩惱，包括人際關係、感情、學業、家庭及前途等問題，並在JW（王灝兒）飾演的輔導心理專家幫助下解開心結。

「人氣學員」炎明熹（Gigi）飾演的何芊芊性格內向，因父母關係出現問題以致情緒瀕臨爆發邊緣；「國民初戀」姚焯菲（Chantel）飾演的陳婷，原本只是一名單純的漫畫控後來突然變成渴望戀愛的少女；而鍾柔美（Yumi）飾演的葉敏兒則因渴望做領袖以致面對校園欺凌。

至於劇中的搞笑重任交落在林智樂（Felix）及林君蓮（蓮姐）身上，他們分別飾演愛炫耀有錢仔及迷信神婆，二人在劇中會經常鬥氣。在早前釋出的宣傳片段中，他們認為合作拍戲最難的地方是忍笑，蓮姐一臉自豪謂：「我望住Felix個樣竟然冇笑過！」在NG片段內，Felix真的非常「論盡」，拍攝一場簡單戲份也可以因「書包纏腳不自知」慘吃NG，亦成功令在場所有聲夢成員笑爆肚！

另外，為了令角色性格更突出，劇組為每個角色度身設計吉祥物，分別為耳機（Gigi）、漫畫書《靈魂伴侶》（Chantel）、色士風（Yumi）、潤唇膏（Archie）、水晶（蓮姐）、吉他（Aska）等，而當中近乎貫穿劇中所有角色的吉祥物為「青春常豬」就係JW的吉祥物，這隻「青春常豬」將會是所有角色解開心結的重要關鍵。