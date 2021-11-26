煞科大整蠱！Anson Lo爆羅浩銘樽勁「驚」喜

由人氣男團MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）聯同蘇皓兒（Chloe）、陳紫萱（Summer）等主演電影《假冒女團》，昨天（25日）上映即成為同日開畫電影中最高票房，連早前首映及優先場總算，首日票衝破110萬。為了答謝觀眾支持，今個周末Anson Lo更會親身到戲院謝票。

Anson Lo在戲中也初嘗人生第一次武打場面，為了應付武指羅浩銘設計連場動作場面，他特意上了好幾堂動作課，結果不負眾望，其中一場彈跳飛身的演出卻一Take過，秒殺完美演繹令在場工作人員拍掌讚賞。

此外，動作指導羅浩銘和監製Charlie在煞科當日夾計整蠱Anson，不但要他爆阿銘樽，阿銘還假裝撞玻璃時不慎被碎片插傷，當場把Anson嚇壞！不知如何是好的他，正想走近阿銘身邊問候之際，卻被喝止不要走近，令Anson更感憂傷，當大家看見Anson一臉焦慮之際，阿銘和Charlie見任務成功即收手上前安撫Anson，雖然得知被作弄，但Anson也鬆一口氣，且感謝大家送他這個心驚膽戰的煞科「驚」喜。

另外，Summer也要付應動作場面，她在拍攝期間更一度扭傷頸椎，要急送醫院診治，令同場的Anson Lo、Chloe等也當場被嚇壞，擔心不已。當日Summer為其中一場戲練習時，一個倒豎沖落地，即時扭傷頸部，動彈不能，眼前畫面矚目驚心，當大家為她擔心之際，她卻強忍痛楚反過來帶笑的安慰大家，幸好送院後經醫生一番診治沒有大礙，令大家放心下來。而原本醫生須要休息的她，卻不想影晌拍攝，翌日戴着頸箍堅持到現場開工，連導演和監製Charlie看在眼裏也不禁讚賞她的專業。

事後Summer猶有餘悸的說：「頭倒地剎那，眼前一陣冒黑，頸部位置雖然出現痛楚，但我知道經驗豐富的銘哥（羅浩皓）會知道如何處理，所以我也不大擔心，可能那陣子同時忙緊拍其他電影，沒有充足休息時間，所以導致練習時精神不太集中，這次經驗提醒我，日後拍動作戲，體能和精神都要作好準備才可上陣；因為受影晌的不只自己，還有大局。」