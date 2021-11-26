全民造星IV︱天籟之音ASH被淘汰　網民嗌罷睇

ViuTV選秀節目《全民造星IV》進行得如火如荼，在前晚（24號）一集中被讚似Angelababy兼擁有天籟之音的81號Ash（鍾卓穎）慘被淘汰，令人大感意外。該集中由於隊B2不敵許廷鏗A4隊，需要淘汰一名隊員，結果評判揀了Ash，導師梁祖堯自言Ash是他最想留低的人：「我唔明，佢哋Foul錯人。」就連花姐、女團經理人Wing都覺得詫異，網友亦紛紛在網上留言表達不滿及戥Ash不值，甚至有人揚言嬲到要罷睇。

Ash本職是新生嬰兒深切治部護士，她在首輪面試時已被花姐及Wing睇好，花姐看過其表演直言我鍾意佢。梁祖堯就讚她唱歌似天使，如天籟之音。備受網友喜歡的她早前被人肉起底，發現她去年已結婚，是人妻一名，令網民幻想破滅。而在昨晚（25號）一集中，就輪到許廷鏗的A2組落敗，要在6名成員Elak、阿蛋、阿Yo、Tania、Day及Mei Mei中淘汰一人，最後是14號的Elka（鄭芷淇）被Foul走。

已被淘汰的16歲黃敏蕎（阿妹），將參與手作市集暨音樂會，一連兩日音樂會，每日有8組音樂單位作Busking表演，有重量級嘉賓樂隊Dear Jane和人氣歌手張天賦（MC）出席，同場還有曾參與《全民造星II 》的Zelos（黃凱逸）、Hugo（丘凱雄）、Alfred（ 胡學軒）、June（梁瑞峰）、男子樂隊Copak及地下女歌手Gwenji鈞之參與表演。

阿妹黃敏蕎則會現身第二日音樂會，同場則有KOL麗英、波仔（Boris）、Emiko（徐嘉蔚）以及Sinnie（吳倩怡）等。因《全》受到網民追捧的「阿妹」黃敏蕎、文青系靚聲Emiko以及Sinnie，她們雖在選秀節目旅程終結，但有機會再延續她們的音樂夢，被指擁有女團條件的阿妹將作首度公開演出，她說：「落選咗，失望一定有，講真心裏的確失落咗一陣，網民討論區嘅留言我都一一有留意，好感激佢哋嘅支持，離開咗選秀舞台，唔能夠再追逐夢想，但今次有得參加呢個Busking，有機會畀我同支持者真正面對面，畀我親身多謝佢哋嘅持，唱歌畀佢哋聽，可以繼續有平台尋找自己嘅夢想。」

另一個落選者Emiko同樣被淘汰，但她覺得過程係人生的好好體驗：「我好鍾意唱歌，好鍾意原創歌，我嘅唱歌夢唔會碎，我唔會灰心。」Sinnie指很多愛唱歌的年輕人須要一個平台去Busking，凝聚一起可以令聲音大一點，希望多一些人可以認識他們這班愛表演的年輕人。