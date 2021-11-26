金馬獎酒會︱同邱澤爭影帝　柯震東出招搶鏡先贏一仗

《第58屆金馬獎頒獎典禮》將於明天（27號）在台北國父紀念館舉行，今晚（26號）進行金馬獎入圍酒會，會上率先頒發「國際影評人費比西獎」及「金馬獎觀眾票選最佳影片獎」，均由台灣導演阮鳳儀執導的《美國女孩》先拔頭籌。

獲提名最佳男主角的鄭人碩、邱澤及柯震東齊以西裝上陣，另外2位入圍者吳鎮宇及張震就未有到場。之前已憑《當男人戀愛時》奪「第23屆台北電影獎」影帝的邱澤身穿黑西裝打扮莊重，笑容滿面的他似乎甚有信心再下一城，而憑《金錢男孩Moneyboys》提名的柯震東就以杏色西裝配白鞋，拍照時做出搞笑動作，非常搶鏡。至於影后方面，由曾奪金鐘視后的賈靜雯、陳湘琪、王淨、方郁婷角逐，其中大熱的賈靜雯悉心打扮到場，她身穿低胸Tube加長褲，外披黑色西裝外套，氣勢迫人。

另外，自2018年起擔任金馬主席的李安明年初任期屆滿，功成身退的他將主席一職交棒給攝影大師李屏賓，李安表示感謝對方接受重任，大讚對方在影圈人緣好又備受敬重，相信在其帶領下，金馬執委會會持續進步，又指自己若有機會，一定會回來參與金馬獎。

東網駐台記者郭良傑報道