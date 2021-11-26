宋仲基無緣奪獎　薛景求文素利奪青龍影帝影后

韓國年度影壇盛事《第42屆青龍電影頒獎禮》今晚（26日）在KBS電視台舉行，男星薛景求憑黑白電影《茲山魚譜》擊敗《勝利號》的宋仲基、《絕路狂逃》的趙寅成與金允錫及同片的卞耀漢勇奪影帝殊榮，是他第3度獲封青龍影帝，女星文素利則憑《三姐妹》揮低《奇迹》的Yoon A、《我死去的那天》的金慧秀、《樂園之夜》的全汝彬及《The Call：超時空通話》封影后。

至於最佳男、女配角則分別由《絕路狂逃》的許峻豪及《三姐妹》的金善映獲得，《絕路狂逃》的導演柳承完就勇奪最佳導演。頒發最佳導演獎，由大熱韓劇《魷魚遊戲》的男星李政宰偕同鄭雨盛任頒獎嘉賓，並且大玩hehe，鄭雨盛笑言：「我們在後台曾提及，要不要牽着手一起走出來！」外，他更化身《魷》劇中的爺爺吳一男，並演繹其口頭襌「好兄弟」，一邊同李政宰勾手指，一邊笑指對方「變成全球明星」，大搞氣氛！

以下是部分得獎名單

最佳電影：《絕路狂逃》

最佳導演：柳承完《絕路狂逃》

最佳男主角：薛景求《茲山魚譜》

最佳女主角：文素利《三姐妹》

最佳男配角：許峻豪《絕路狂逃》

最佳女配角：金善映《三姐妹》

最佳男新人：鄭在光《Not Out》

最佳女新人：孔勝妍《Aloners》

新人導演：朴智莞《我死去的那天》

最多觀眾獎：《絕路狂逃》

人氣獎：具教煥、宋仲基、全汝彬、Yoon A