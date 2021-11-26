寂寞女社長　態度搶韁

所謂高處不勝寒，好多成功人士搵錢係搵得多，地位亦相當高，但係心靈卻感到空虛。就好似日本AV界嘅《女社長系列》咁，當中班女社長正因為空虛寂寞又飢渴，所以見仔就嗒，甚至強迫男下屬就範滿足私慾添！

背夫尋慰藉

喺溜池滾球出品嘅《人妻名人女社長不貞中出》中，東凜同老公努力打拚，終於成功令公司上軌道，但係東凜始終都係女人，雖然做咗女社長亦好想老公錫，亦好需要老公嘅慰藉，可惜老公有早洩問題，令佢一直未能感到滿足。為咗得到性福，於是佢喺公司物色出軌對象，結果畀佢發現有個男員工性能力強勁，而且仲樂意玩盡各種情趣玩具，自此之後，東凜每日返工都覺得特別開心！

榨乾男員工

喺M'S推出嘅《S系女社長的精神遊戲》入面，女社長今井夏帆專聘請大隻猛男，而佢哋每日嘅工作好簡單，就係保持活力充沛、精力旺盛，為夏帆帶來滿足喇！不過，唔好以為同靚女又好波嘅夏帆激戰會好過癮，因為佢唔會尊重對方，一邊玩弄一邊喪鬧，搞到男人完全冇晒尊嚴！仲有夏帆有個癖好，就係鍾意綁住猛男玩拘束遊戲，令佢哋喺毫無反抗嘅情況下被徹底榨乾，呢份工作真係唔易做呀！

因利乘便

GLORYQUEST推出嘅《才華津溢女社長與H子息》，講述女社長並木塔子受生意夥伴嘅委託，要照顧一位性格內向嘅宅男大雄，所以帶對方返屋企暫住。有一晚，大雄聽到塔子嘅房間傳來呻吟聲，原來係塔子因為寂寞難耐而自娛起嚟，塔子發現被大雄偷窺不但冇尷尬，更示意大雄入房一齊玩，血氣方剛嘅大雄梗係忍唔住啦，就係咁，兩人上演連場激戰，而塔子更從大雄年輕力壯嘅身體得到大滿足！

簡評

每個人都有自己嘅煩惱，有錢也好，冇錢都好，亦都一樣，而今日為大家推介嘅3部女社長系列，當中就反映出就算做咗社長，亦都有空虛同寂寞嘅時候，同樣好需要慰藉。喺3部作品中，本仙最鍾意東凜主演嘅《人妻名人女社長不貞中出》，一來佢冷艷迷人，扮演女社長相當入型入格，二來劇情加入人妻出軌情節，又玩多種情趣玩具，如絲襪、眼罩、震蛋等，令作品元素更豐富。