十月初五的月光︱羅天宇胡鴻鈞玩HeHe網民勁Like

無綫新劇《十月初五的月光》播出一周，觀眾反應不俗，在昨晚（25號）一集中司徒禮信（羅天宇飾）與文初（胡鴻鈞飾）過從甚密，2人又在Q姨（米雪飾）面前「卿卿我我」，Q姨明言要將文初交託給禮信，後來才發現原來是3人合謀整蠱君好。（何依婷飾）。

網民對新版君好、文初及禮信互動頗為受落，尤其文初與禮信的HeHe情，讓人看得舒服又過癮，並留言：「胡鴻鈞拍羅天宇好好睇」、「文初同禮信一齊幾好吖！」、「羅天宇氣質其實幾啱禮信呢個角色」。

至於由姚嘉妮飾演的萬朱莎華，雖然部分評語指她不及舊版陳曼娜巴辣，但卻欣賞她別有韻味的霸氣及演技，網民更指莎華與Q姨的對戲戲味十足：「姚小姐幾有女人味」、「姚嘉妮表現唔錯」、「鍾意睇萬夫人，好正，好有氣勢」、「兩個好戲又好靚嘅人做對手戲真係好好睇」！

除了角色備受網民討論，劇中靚景亦令成為熱話，尤其君好珍而重之的「秘密基地」，更令網民睇到心心眼，留言盛讚之餘，並預計劇集取景地流浮山將會人潮湧湧：「雖然係翻拍，但改編咗啲，加入咗新演員同香港流浮山景色，我覺得好有新鮮感」、「有些景真的很美」、「單講個景靚過舊版」、「啲景好靚，連寫字樓都係實景」、「Q姨間屋都幾好景」、「全實景拍攝，而且拍到流浮山好靚」！對於網民好評，劇組大表驚喜，並承認比其他劇多出兩倍時間進行場地視察，並補充指開拍前的陳設工夫，也是比平時花上近3.5倍時間，盡見心思。