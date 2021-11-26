李安感謝李心潔　甘願為金馬隔離21天

「2021金馬電影大師課」由金馬主席李安領軍並邀集多位中外的重量級電影人主持與談，今日（26日）在金馬影后李心潔的分享下圓滿落幕，學員們不僅表示獲益良多，更大呼收穫超值！李心潔也對鼓勵學員：「人生並沒有一條比較輕鬆的路，你就選擇喜歡的路堅定不移的走下去。」她感性地表示，今年是她成為演員的20周年，深刻體悟表演在她生命裏的定義「不是工作，是創作」，鼓勵大家要經常保持初心：「只要把腳下這步路走好，你就會走到你該到的地方。」李安導演中途也驚喜現身，他特別感謝李心潔為了參與金馬遠道而來，並接受14+7的隔離，李心潔謙虛地說：「金馬影展對我有恩，初期當演員時是金馬給我很大的肯定，所以只要我有時間、有能力，一定會來支持金馬獎。」

另外，李安在「導演工作坊」上，以《少年Pi的奇幻漂流》的台詞「這個故事講給你聽，就是你的了」為引表示：「電影也是一樣，別人看到以後這個故事就是他的了，我們拍片的人唯一歸我們所有的是拍片的經驗，去體驗跟你的夢想、你的團隊結合的那種生活經驗，那是可以帶回家存到你的記憶裏面，那是你的生活體驗，這就是Filmmaking。」也祝福參與課程的新銳導演們能夠做到心裏想做的電影，能夠做到心裏想做的一些東西。