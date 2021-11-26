C AllStar打入「我最喜愛的組合」5強：呢個獎好難估

組合C AllStar今晚（26日）現身尖沙咀某商場，為最新推出概念專輯《人類世》延伸的大型展覽活動舉行開幕禮，席間獻唱新歌，吸引大批Fans前來，人氣爆燈！受訪時講到除了出新碟、開展覽之外，4子還成功進身《叱咤》「我最喜愛的組合」最後5強，並將於聖誕節前孖同門歌手鄭欣宜開騷，可謂四喜臨門，陳健安（On仔）聞言笑說「喜事」愈多愈好！

問到會否於活動期間乘機為《叱咤》拉票？釗峰搞笑玩食字：「我哋依家『Live』票！」而Jase更笑話要去埋老人院，續問可有信心攞獎？On仔直言能入到5強已經好開心：「最喜愛呢個獎係好難估計，今年好想參與頒獎禮，喺個台唱歌畀大家聽。（入到5強打咗支強心針？）係好大嘅鼓勵、指標，4年冇造歌、出碟，大家可以唔記得我哋，依家發現原來啲Fans係識投票！」若獲獎上台，有甚麼說話想講？他說未諗到，不過應該會是多謝說話。打趣問到Jase可會完成「集郵」創舉，於台上咀兄弟King？豈料當事人搶答：「唔願意！」Jase就笑話：「有得你揀咩？夾硬嚟咀！」

講回是次展覽，4子表示會一直開至下月頭，當中展出歷年來的獎項、剪報、CD、Yes Card、周邊商品、演唱會服裝、MV道具等聖物，更包括Fans寫的心願卡，On仔特別挑選《集合吧！地球保衛隊》的信號器作介紹：「今次成個Project都有連貫性，由影像、演唱會到呢張專輯，呢個道具更出現晒新碟每首歌嘅MV，希望大家鍾意我哋一直以嚟堅持嘅概念專輯做法，喺呢個時代仲可以做一張實體專輯有12首歌，真係好難得、好感恩。」會突然出現展覽為Fans送上驚喜？On仔笑咪咪大賣關子，並透露明天（27日）會有個Fans深度Tour。