嬌小辣妹　戰鬥力比併

正所謂細細粒容易食，唔少四仔迷都鍾情身材嬌小嘅脫星，尤其係睇見佢哋單挑高大威猛嘅男優時，感覺零舍興奮。今次就搵嚟兩位嬌小脫星Nicole Aniston及Nikole Nash嚟個戰鬥力比拼，睇吓邊個最強啦！

歐洲血統

講到四仔界近年人氣最強嘅嬌小脫星，Nicole Aniston絕對係其中之一。喺美國加州出生嘅佢，2010年出道時憑住獨特氣質而令人留下深刻印象，皆因佢擁有德國及希臘嘅血統，五官標致，而且身材一流。高中畢業後，佢做過銀行客戶服務主任同攝影記者，後來因面對經濟壓力，便決定投身四仔界搵錢，佢坦言當時冇諗過自己會成為四仔天后。

甫出道，就獲得著名四仔片廠Reality Kings垂青，邀請演出作品《Cum Catcher》，結果得到唔錯成績，同時令人氣上升。不過講到佢嘅爆紅作品，就係2011年10月為Bang Bros演出嘅《Big Tit Creampie #13》，不但獲得極佳銷量，更喺AVN頒獎禮奪得「最佳四仔作品」殊榮，從此奠定天后地位。

Nicole Aniston

出生日期：1987年9月9日

身高：160cm

三圍：34D-24-36

火速爆紅

如果問身形嬌小嘅脫星，有乜嘢吸引四仔迷嘅地方？喺美國加州莫德斯託出生嘅Nikole Nash，相信可以畀到大家答案。2019年出道嘅佢，入行原因真係搞笑得嚟又傻得可愛，話說佢因為冇錢買聖誕禮物，所以瞞住家人去拍四仔，為成人影片網站Exploited College Girls演出短片《Exploited College Girls #1891》，卻估唔到不但獲得極佳銷量，更令佢喺四仔界爆紅！

跟住好快就有脫星事務所聯絡佢，考慮咗個幾月後，便簽約正式展開脫星生涯，先後為多間成人網站及四仔片廠演出作品，而講到代表作就係為著名四仔廠The Back演出《True Anal》，不但令佢人氣再爆升，更令事業更上一層樓，喺AVN頒奬禮獲提名「最佳脫星」，足見實力強勁，成為新一代嬌小系脫星嘅代表人物。

Nikole Nash

出生日期：1999年12月24日

身高：162cm

三圍：32C-27-32

第1回合

鬥床技

雖然出道多年嘅Nicole Aniston，床上經驗豐富，但係反而唔及後起之秀嘅Nikole Nash咁動作靈活，演出更係賞心悅目，皆因佢曾經做過艷舞女郎，論肢體動作及柔軟度，自然更勝一籌。

第2回合

鬥演技

邊個話脫星唔使講演技？因為四仔都有劇情，脫星演得唔投入，四仔迷又點會睇得興奮呢！論演技，Nicole Aniston絕對比Nikole Nash嚟得自然，因為佢出道前曾演出過舞台劇，演技梗係有番咁上下。

第3回合

鬥獎項

Nicole Aniston出道超過10年，而Nikole Nash只係出道兩年，因此鬥獎項似乎對Nikole Nash唔係咁公平，所以就以Nicole Aniston出道頭兩年所奪得嘅獎項嚟計算，結果係佢哋分別喺XBIZ及AVN頒獎禮都獲得「最佳新人獎」，所以呢個回合打和。

各有特色

身形嬌小嘅脫星激鬥高大威猛男優，真係令四仔迷未睇先興奮，視覺衝擊感相當強烈，單係男優抱起佢哋玩高難度體位，已夠令人興奮無比！Nicole Aniston同Nikole Nash雖然屬兩代嬌小系脫星，但係佢哋都相當受四仔迷歡迎，前者嘅熟女氣質同後者嘅青春活力都各具魅力，各有粉絲支持。