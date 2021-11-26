再與井柏然合作︱楊紫同經理人公司分手　30歲前最想做咩？

內地花旦楊紫與內地男星井柏然合演的內地新劇《女心理師》正熱播中，為新劇造勢的楊紫，剛剛與舊經理人公司歡瑞世紀宣布「分手」，她接受內地傳媒訪問時首次回應，並坦言：「我覺得很感恩，因為歡瑞6年以來一直見證我的成長。」她表示現時的計劃，是有喜歡的戲就拍，不太喜歡的，就會選擇不接，她說：「因為自己其實也馬上30歲了，我突然有一種想於30歲前做更多事情的感覺，所以現在不會休息，更想去創作，拍更多的戲。」

《女》劇是楊紫與井柏然第2次合作，回憶起12年前首次合作時，井柏然大讚楊紫成熟：「我特别害怕别人看到12年前的那部電視劇，因為當時我完全沒有做好當演員的準備，那對我來說是一個任務，也是一種嘗試。可是今次合作，大家都找到一些回憶，然後又突然覺得，好像也沒變，她沒變，我也沒變，至少我們還能回到當初認識的那個時候的狀態。」

井柏然坦言覺得楊紫長大了不少，成熟了之餘更能讓他有安全感。他說：「在演員身份下，專業是給自己，也是給對手演員的尊重。有時候我也有負能量，但是楊紫總是來安慰我說：『哥哥，我給你力量，請你吃好吃的。』然後就買來了一些好吃的和奶茶甚麼的。」

之前盛傳井柏然不接電視劇，他表示自己也會反思是不是挑剔，總是在揀劇本，最後就變成有此傳聞，不過他坦言，自己不喜歡的劇本，也不會將就：「可能現在對我來說，壓力就是希望拍戲都能播吧！那怕被罵都沒所謂。」