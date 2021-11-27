【是日通勝】（一點居士）

辛丑年十月廿三己卯土定日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時

宜：嫁娶、開業、交易

忌：狩獵、取魚、修井

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：13、4、7

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座

在乎別人的評價，對自己要求高，壓力漸大！

金牛座

人際關係落入下風，不善交談是你的致命傷。

雙子座

面對煩惱能處之泰然，可迎來一個愉快周末。

巨蟹座

待人接物要識大體，出席公共場合更要慎言！

獅子座

財運上升，只要做好風險管理，投資可獲利。

處女座

與人溝通要顧及對方感受，否則容易惹是非。

天秤座

有伴侶者要多關心另一半，提防第三者介入。

天蠍座

問心無愧便可，太在意別人看法會破壞心情。

人馬座

做人忌信口開河，必須履行對身邊人的承諾。

山羊座

心情欠佳，惟小不忍則亂大謀，勿亂發脾氣。

水瓶座

待人和善可拓展人脈網，有困難時可獲援手。

雙魚座

獲另一半力撐，行動力強，用深灰色助開運。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）虎 事業旺

（跌）猴 財運差

鼠

精力旺盛，全力拚業績，錢途無可限量。

牛

事業上有望取得突破，再忙碌也是值得。

虎

致力維護人脈關係，事業發展可獲益。

兔

才思敏捷，行動力強，可成為職場贏家。

龍

事業順利，行事效率高，前途一片光明。

蛇

很多事要兼顧，易忽略細節，以防出錯。

馬

精神飽滿，做事爽手，沒有問題難倒你。

羊

凡事適可而止，沉迷享樂可導致破財。

猴

財運欠佳，出門要看緊荷包，節省開支。

雞

是日沖煞，壓力沉重，晚上心情更加差！

狗

運勢不錯，做事順風順水，生活無煩惱。

豬

財運獲貴人帶挈，容易有意外之財入帳。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

雙魚座分手最痛（下）

其實選擇權在阿森手中，那一刻迷茫的他，被充滿悲觀及良心責備的月亮山羊折磨，究竟現任女友及女同事之間，該如何選擇？首先，阿森要問自己想要甚麼？原來他一直認為跟山羊座女友拍拖是一件很悶的事，每星期只是重複的行街睇戲食飯，刺激好玩的戶外活動女友一般會拒絕。當阿森想到如果婚後的日子都是這樣，都覺得悶，甚至想放棄；但另一邊廂，阿森又不想有人因為自己而改變太多。當人生遇上新的感情關係，還要是地下情，都感到有挑戰性，雖然對方就快結婚，但阿森有想過做第三者，又或者等她離婚再一起，甚麼場景都有考慮過。

經過分析，兩人性格不合是主要原因，阿森確實想跟山羊座女友說分手，他也在想，就算沒有地下情出現，問題總會有一天發生。如果真的很喜歡雙魚座女同事，不如盡最大努力，跟她商討大家的未來。到最後，女同事還是選擇了結婚放棄阿森，一切都變成空想。阿森也決定向山羊座女友提出分手，不想再拖泥帶水，這也算是盡責任的表現，只可惜當看見對方不停哭泣，還說着願意為阿森去改變，對於一個有小小同情心的人，都難以灑脫地離開。

阿森總算為自己所做的事行前了一步，雖然最終結局沒有改變，但主動做了該做的事都不容易，不要再表現成受害者，而阿森的女友使命，可能就是教導他甚麼是有責任的愛，其實愛一個人，是需要很長時間的學習。