宋仲基Yoon A失落影帝影后　薛景求「青龍獎」稱帝

「青龍電影頒獎禮」昨晚（26日）在首爾汝矣島的KBS電視台舉行，因今年不少電影因疫情關係而無法在戲院上映，故頒獎禮首度接受在串流影音平台（OTT）上映的電影角逐獎項，而宋仲基主演的《勝利號》是韓國首部以宇宙為題材的科幻電影，曾因為疫情而數度延期上映，最終改在網上平台公開。該片有份角逐8個獎項，成為首部入圍《青龍》的OTT電影，宋仲基繼電影出道作《伴我走天涯2》提名新人獎後，相隔11年再入圍《青龍獎》爭影帝殊榮。

宋仲基奪人氣獎

雖然《勝》片評價兩極，但無損宋仲基人氣，與曾合拍劇集《黑道律師文森佐》女星全汝彬、Yoon A及男星具教煥，齊奪網民票選的人氣獎，宋仲基領獎時表示：「《勝》片雖然得到很多人的愛戴，但因為疫情無法在戲院上映，所以感到很可惜，謝謝給我這個獎，讓我可以鼓起勇氣。」不過他未能憑該片稱帝，由黑白電影《茲山魚譜》主角薛景求擊敗趙寅成及金允錫等奪最佳男主角殊榮。

孔勝妍開心同父母「分開」

至於Yoon A繼前年憑《EXIT：極限逃生》後角逐影后後，今次憑《奇迹》再度爭獎，可惜最終由文素利憑《三姐妹》稱影后。而最佳男、女配角分別由《絕路狂逃》的許峻豪及《三姐妹》的金善映獲得，而《絕路》片更奪最佳電影、最佳導演及最多觀眾獎。男星鄭在光憑《Not Out》奪最佳男新人，最佳女新人則由女團TWICE成員定延的胞姊孔勝妍，憑《Aloners》捧走，她表示前一晚「擔心」自己得獎，故準備得獎感受，卻遭妹妹取笑。往年她因為無法爭獎而與父母在家收看頒獎禮，笑言今年能與父母分開，感到很高興。