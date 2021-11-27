奪冠秘密︱宋宛穎晚上6點後唔食嘢　喪操終極人魚線

應屆香港小姐冠軍宋宛穎（Sabina）身形Fit爆，除了遺傳媽媽優良基因，亦靠後天努力。為保持纖瘦身形，除了每日做運動，更會戒糖及晚上6時後不進食，直言要靚就要負出代價。

Sabina來自選美世家，但Fit爆身形也要靠後天不斷努力，原來選美前她已跟私人健身教練Kelvin Ng進行特訓，成就今次奪冠。選美期間減去15磅，體脂也下降不少的她說：「一向有做GYM，但係希望有完美身材，所以選美嗰陣跟教練密集訓練。本身手臂肌肉好少，做GYM後多咗肌肉，有力好多。終極目標想就想人魚線、馬甲線都擁有，不過，都要練多一段時間。」

擁有靚身形自然要付出代價，宋宛穎透露基本上是日日鍛煉身體，她說： 「唔得閒去GYM都會喺屋企做Work Out，要靚就要付出代價。」至於，日常飲食她會盡量少吃糖，她說：「自己會盡量少食碳水化合物，食太多糖唔係咁好，所以都少食白飯，食多啲菜、蛋白質，一日食2至3餐，同埋會控制飲食時間，都有用「168斷食法」，通常6點後就唔食嘢。自己發覺如果嗰日冇食糖分，就好似唔會肚餓，但係食咗一啖飯，就好似全日都好肚餓。」她又覺得戒糖後明顯精神、皮膚也比以前好。

減肥是女人的終身事業，對減磅戒口她並不覺得好辛苦，她說：「反而好開心身體機進入一個健康嘅狀態，減肥好女仔終身事業，又可以健康、又可以靚。自己覺得係愈戰愈勇，因為睇到成績，就好有動力繼續努力。」

場地：POW Fitness 24