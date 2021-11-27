索過後生女！珍茜摩爾積琪蓮史密夫70歲唔識老

今年是荷里活經典愛情片《時光倒流七十年》（Somewhere in Time）上映41周年的紀念，片中女主角亦即「前邦女郎」珍茜摩爾（Jane Seymour）當年憑住靚樣俘虜不少觀眾的心！不經不覺，珍已70歲。雖然已到古稀之年，但她仍然保養得好好。身材靚樣十年如一日，咁到底珍茜摩爾多年來是靠甚麼可以保養得宜？

珍曾接受雜誌訪問時透露keep fit秘訣，她坦承自己從未試過節食，不過就習慣飲大量水分以及充足睡眠來保養。她更表示自己的身形比1973年拍攝《鐵金剛勇破黑魔黨》（Live and Let Die）時更好。雖然她保養好好，但就坦承恐怕自己有朝一日會患上阿茲海默症。她表示自己平日會活用腦筋，除了一直接電影之外，亦會看書、整理花園、陪孫子女玩解謎遊戲，還參與珠寶設計。

除了珍茜摩爾是影壇的「美魔女」之外，電視界亦有「美魔女」。她就是70年代憑美國經典劇集《神探俏嬌娃》（Charlie's Angels）走紅的「俏嬌娃」積琪蓮史密夫（Jaclyn Smith）。她與珍茜摩爾一樣千都是「長春不老」！即將於今個月76歲生日的積琪蓮駐顏有術零走樣，而她的絕密逆齡秘訣就是「有覺好瞓」！據她所講自己一向都有鼻敏感問題，所以每次仰睡就會鼻塞，於是她每晚都要「攝」高三個枕頭才能有覺好瞓。他笑言由於枕頭太高的關係，老公每次入房見到都以為她坐着未瞓。而積琪蓮更叮囑女士們想學她保靚樣就要「攝」高枕頭瞓覺。