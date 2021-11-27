ZWILLING x 千色Citistore x APITA x UNY 印花換購活動

【特約報道】ZWILLING®️ Now 系列一直係德國孖人牌色彩之作，由即日起至2022年2月27日，於千色Citistore、C生活、APITA、UNY、APITA UNY eShop及千色Citistore e-Shop購物淨值每滿港幣$50 (以單一機印發票計算)可獲贈印花1枚，滿港幣$100可獲贈印花2枚，如此類推。集齊指定印花數量，即可以低至2折優惠價換購ZWILLING®️廚具。換購期至2022年3月6日，數量有限，換完即止。

為了今次嘅千色Citistore x APITA x UNY 獨家印花換購活動，品牌將充滿個性、色彩、活力嘅ZWILLING®️ Now系列延伸！一系列全新產品是初次登場同大家見面，現在先看一下產品介紹，以及謹記今次印花換購活動，絕不容錯過呀！

ZWILLING®️ Now鍋具系列

德國孖人牌獨有DURASLIDE®️ ULTRA香檳金表層，加上超卓不黏塗層，容易清洗同時更堅固耐用，相信Now系列將會成為你廚房中嘅首選鍋具！

ZWILLING®️ Now S刀具系列

FRIODUR®️冰煅工藝處理，令刀具持久鋒利，兼具韌性及抗腐蝕性。橙紅色系防滑拼色刀柄，為現代廚房注入色彩與個性！

ZWILLING®️ Now砧板

竹砧板表面由整張優質竹壓製，不使用黏合劑，安全放心！

TPU砧板亦經食品接觸測試認證材質TPU，環保無害，防霉抗菌，使用安心！