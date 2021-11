又係時候打卡啦！下一站聖誕奇幻旅行團

還有不足一個月便是聖誕節,周末的活動自然到期間限定的聖誕商場活動打卡Shopping啦!無論你鍾意邊一種風格,總會有你的心水,下一站不如先去參觀一下不同的奇幻之地,由魔法世界影到怪誕森林,最後再到糖果樂園甜蜜一下,實行自製聖誕奇幻旅行團!

【走進Harry Potter的魔法世界】

粉絲不下於鏡粉的Harry Potter,魅力風靡全球,今年更是《哈利波特》系列電影上映20周年,雖然身為「麻瓜」的我哋體會不了擁有魔法的感覺,但就可以到MegaBox聯乘Harry Potter的「Harry Potter Christmas In The Wizarding World at MegaBox」聖誕活動朝朝聖,走入魔法世界。

活動以韓國知名女插畫家Sunga Park所繪畫的《哈利波特》魔法世界插畫為設計藍本,首先可到位於L5中庭的「Harry Potter的聖誕魔法世界」大型裝置打打卡,在9 ¾ 月台登上霍格華茲特快列車前往活米村,欣賞活米村全景的同時,更有互動魔法裝置,走過桑柯的惡作劇商店和蜂蜜公爵糖果店,最後再到貓頭鷹郵局。逄正點還會上映夢幻飄雪Show,配合20呎高的閃爍聖誕樹,氣氛超夢幻。

此外,L9還設有「魔法世界互動遊戲區」,透過「魔法棒挑戰站」及「魁地奇投球特訓遊戲」,考驗你的魔法天賦和運動細胞。最後再到G中庭的「Harry Potter聖誕禮品店」把Harry Potter最新款的精品帶回家!活動由即日至2022年1月2日,期間還有消費換領Harry Potter禮品、「MegaBox聖誕夢幻城堡」互動手機遊戲、「Harry Potter的聖誕魔法世界」拍照賞及浪漫冬日消費賞等活動,實行玩到盡。

【空中怪誕森林奇遇記】

遊歷完魔法世界,不如去感受奇趣的氛圍啦!荃灣廣場聯同國際著名阿根廷當代藝術家Javier Gonzalez Burgos,由即日至2022年1月2日在L5空中花園塑造「怪誕森林奇遇記」主題聖誕裝置,「怪誕森林」內有不少趣怪的聖誕打卡位,包括5米高的巨型怪誕老人、內含三個打卡位的20米長怪誕劇場、擁有動物怪誕樹的怪誕之森、動物棲身的冬日窩心小木屋,以及超浪漫的聖誕夢幻燈海,打卡不斷。

打卡之餘,當然都想Shopping,荃灣廣場與新都會廣場聯乘推出「荃葵青消費額外賞」,以電子貨幣消費滿指定金額,即可額外獲得HK$50、HK$100贈券兼同時賺取The Point 積分。另11月30日或之前,荃灣廣場更有「雙重購物折」,每人每日可換高達HK$1,700商場贈券。玩不夠的話仲可以去大埔新達廣場參加一連串節日活動,包括聖誕藝作市集、聖誕親子藝作坊、商場購物禮遇等,節目超豐富。

【CK鼠夢幻糖果樂園】

歡樂的聖誕節又點少得繽紛又甜蜜的糖果呢?由即日至2022年1月2日Sanrio旗下人氣角色Corocorokuririn(CK鼠),以及一眾家族成員來到黃埔天地與大家歡度聖誕,以「聖誕糖果物語」為主題,把黃埔號化身為夢幻聖誕糖果樂園,其中包括由CK鼠主理的3米高巨型扭糖機、由巨型「士的糖」砌成的精美拱門及Sakura主理的透明糖果樽。

聚寶坊就會變成迷你糖果車站,以印有CK鼠肖像的曲奇、朱古力等滋味甜品組裝成外形酷似瑞士卷的糖果車,中央設有電視屏幕進行CK鼠互動小遊戲,兩旁亦有糖果聖誕樹及蛋糕裝飾,甜度滿分。另設期間限定Corocorokuririn公仔購物袋,以及松木杯墊供消費換領。