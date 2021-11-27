專做不受歡迎角色　黃碧蓮被廣東話考起：不停重複去講

前華姐黃碧蓮由溫哥華隻身來港發展7年，曾幾乎因家庭壓力而「回家」。踏入30歲的她已下定決心留港繼續發展，希望遇上突破角色，又笑言：「做乖乖女角色好悶。」黃碧蓮2014年由溫哥華來港選港姐入行，轉眼隻身來港發展7年，數年前幾乎因家庭壓力，有返加拿大生活的念頭。做過兒童節目主持的她，之前於台慶劇《星空下的仁醫》飾演醫生受到關注，踏入30歲事業穩步向上，下定決心繼續留港闖一番事業，她說：「嚟咗香港7年，生活得幾開心，好多好好玩嘅工作，不停做、不停學，今年心態有啲轉變，會繼續努力喺度發展自己嘅事業。」

過去因廣東話麻麻，較少機會拍劇的她，曾被安排主持明珠台節目及兒童節目作磨鍊，她說：「自己好鍾意演戲，喺外國都有做戲，但係用英文，呢個係最大問題，以前好多人覺得我係鬼妹仔，唔知我做唔做到，的確對我嚟講拍劇最大障礙係廣東話，都要克服呢個困難，所以拍劇自己會好注重咬字，不停重複去講、去調整，事前花好多時間做功課，真係放咗好多心機落去。」對於朋友提議識個男朋友加速學習廣東話，她則說：「都要識到啱先會拍拖。」

樣子甜美、乖乖女的她坦言喜歡扮演「不受歡迎」角色，她說：「喺《星》做實習醫生經常黑面，依家拍緊《四十二章經》亦會喺好衰嘅角色，反而鍾意做呢啲唔似自己嘅角色，做番乖乖嘅角色會覺得好悶，想試吓啲新野變態、黐線角色，希望有突破。」