MIRROR冧女招數被翻Loop　Ian怕醜最煞食

人氣男團MIRROR睇得、唱得又跳得，迷倒萬千「鏡粉」，無論3歲到80歲嘅女性都中晒招，令「鏡粉」老公們發起「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」網上群組抗議，「受害」人數高達34.6 萬位咁多！

MIRROR兩年前一段舊片被翻Loop，12子各施冧女招數，以「女友視覺」大派福利。當中「大表哥」Stanley（邱士縉）最「摟打」，一本正經問「有沙嘅地方叫沙漠，知唔知冇你嘅地方叫咩？」，最後自問自答「係寂寞」，搞到經理人花姐都忍唔住爆粗鬧嘔心：「好想打大表哥！」

而AK（Anson Kong）則以「花弗男」腔：「你生得好似我一個朋友，邊個？女朋友啊。」獲花姐大讚最冧嘅，係向來沉默寡言嘅Ian（陳卓賢），以慣常怕怕醜醜Tone表示：「最近有個謠言話我鍾意你，我想澄清一下，嗰個唔係謠言。」肉麻到自己講完都忍唔住伸脷。

「鏡粉」冇被12子嘅情話冧到，反而笑到肚痛：「成班都好摟打！」其實12子各有特色，要搞笑時搞笑，要才華時才華，好似「2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」中「我最喜愛的男歌手」最後5強，由成員姜濤、Edan（呂爵安）、Anson Lo（盧瀚霆）及Ian佔4席位，就咁睇已經贏晒！