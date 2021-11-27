桃色風波無阻節目出街　譚詠麟「首現身」講啲乜？

本周三（24日）有網民以「悲傷牛肉麵」名義，在內地平台發文稱有已婚男歌手「睡粉絲」，怒爆女友跟已婚男歌手有非一般的關係，並網晒「黑衣男」在酒店房間出現的背面照。捲入桃色風波的「樂壇校長」譚詠麟（阿倫），其經理人公司及唱片公司發聲明譴責造謠者，稱不排除訴諸法律，連日來未有公開現身回應的他，直至昨晚（26日）終於發「聲」：「早已該放手，這無休的陰謀。」

阿倫和內地歌手張杰等參加的內地節目《時光音樂會》，因最新的預告片只見阿倫的背面，跟之前的預告片版本不同，即引發可能「被消失」的揣測。昨晚正式播出時，阿倫不單未有「被消失」，肉緊獻唱張杰的歌曲《勿忘心安》的部份，一刀不剪，原汁原味。節目播出後，《時》官方平台發布了阿倫高歌的短片及發文：「譚詠麟獻唱張杰經典曲目《勿忘心安》，『不要再逗留，人心太擁擠』，譚校長唱得也太感動了。」

阿倫獻唱迅即引起熱話，網民以歌名「勿忘心安」來為他打氣，更驚呼在風波前錄唱的這曲如「神預言」：「不要再逗留，人心太閃躲，被混亂的雙眼或是聽覺卑微不前，我自己問自己，退路已在原地，不可能撐不下去，淪落逃避的宣判」、「只好任憑生命去阻礙，中途的放縱，才選錯了出口，氾濫的慾望無邪，卻淪為成爛醉，早已該放手，這無休的陰謀，玩笑已過半，不由不該，路還有汗流」《勿》曲是2009年的電影《竊聽風雲》的主題曲，張杰憑此曲先後在內地兩個音樂頒獎禮上獲十大金曲殊榮。

另外，本地有多間商戶或食店搞笑的乘機抽水，網上瘋傳指位於北角的一間食肆推出「愛『呈』陷阱套餐」，店面貼有「大字報」：「愛『呈』陷阱套餐 悲傷牛肉麵 #可追加碎粉絲 #我墮入『呈』網你卻在網外看」另外有家品店則網晒一名男子的背面照，見他拿着一籃粉絲的照片，帖文寫道：「食粉絲，食得精明啲！」新巴城巴專頁昨日發布以巴士主色設計的「K」字波鞋圖，並寫上：「抱歉，祝下次好運！」