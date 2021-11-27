潮玩Glamping　Chill爆露營

疫情下冇得飛，一有假期大家都衝去Staycation，只不過成日住酒店，你唔厭小朋友都嗌悶！最近興起的Glamping正好滿足貪新厭舊的朋友們，以今次介紹的元朗「白泥部落」為例，景色宜人、設備齊全不在講，更有媲美Hip Hotel的特色帳營供入住，兩手揈揈就可體驗豪華露營的樂趣！

落重本翻新重開

白泥部落位於元朗八鄉石崗，遠眺大帽山、雞公嶺，是香港新界區少有的大型特色露營場地，從錦上路站驅車10分鐘即可到達，交通便利。這個佔地接近9萬平方尺的營區於今年5月重開，負責人指用了200多萬港元於翻新及水電工程，每個營均設有獨立洗手間、冷熱水沐浴設施、風扇、風筒、電陶爐及電熱水煲，更提供冷氣及暖氣，一年四季皆可入住。負責人又指，營地已進行杜絕蚊蟲工程，每個帳營又會在入客前進行徹底消毒，疫下都可以安心入住。

3類帳營各具特色

場內帳營共有3類，包括部落營、星空營及帆船營。部落營房間面積約300平方呎，由外到內注入民族風格，入目是刺繡地氈與坐墊、馬賽克玻璃吊燈及藤製吊椅，配合暖色裝潢，予人出國旅行的錯覺。星空營則以觀賞天際為主題，球形帳篷頂部是透明天幕，入夜抬頭即可看到滿天星斗；這個營配備2張雙人床，跟部落營一樣最多供4人入住。至於帆船營則適合一家大細，如帆船般設有高聳尖頂，房間面積最大約500平方呎，跳高近4米，最多住上6人，更設有私人露台、吊床與野餐桌椅，曬住太陽食早餐都咪話唔爽！

附近滿布打卡名勝

話明兩手揈揈即可入住，營友除可自攜食物，也可在入營前1星期前預訂燒烤套餐，場內燒烤爐，煮食用具、餐具一應俱全。同時場內設有開放式廚房，想在野外「煮飯仔」一樣得！另外，草地足有6萬平方呎之大，提供兒童沙池、大型彈床、攀爬架、充氣嬉水池及泡泡撞球等玩意，也有各式棋類供外借，小朋友放電一流！由於營地鄰近元朗多個旅遊熱點，例如流浮山、南生圍、濕地公園、錦田天空之鏡等，住客可到附近食海鮮、遠足兼打卡，保證唔會悶！

同場加映：其他Glamping熱點

豪華露營Glamping意指Glamorous Camping，專門為熱愛大自然而又希望住得舒適的人而設。這種特色露營最早源自非洲、澳洲等地，時至今日已全球普及，且選擇繁多，有蒙古包、樹屋、露營車等，以下是本地其他Glamping熱點！

1.長洲印第安營

西園位於長洲西南角，園內11英畝土地劃分為6個主題營區，共有40多個營舍。當中最具特色是「觀星圓拱屋」及「印第安營區」，前者有觀星落地天幕，後者則富有原住民族色彩。營內設有非洲鼓、羊圈餵飼、魚菜共生等體驗區，愛刺激的話可參與沿繩垂降、馬騮上樹、樹頂走廊等歷奇活動，好動好靜也能盡興而回！

2.西貢馬戲帳幕

香港青年旅舍協會早前引入圓帳營（Bell Tent），並分布於大嶼山昂坪戴維斯、西貢白沙澳及白普理堂赤徑3個旅舍。這種營比一般帳營大4至5倍，外觀為純麻色，遠處猶如迷你馬戲團帳幕，且帶點波希米亞的簡樸風格。住客可自備三角小彩旗、LED燈串等裝飾，自行布置帳營，內部已備好枕頭、床鋪、充氣睡墊，仲可到自助廚房大獻身手！

3.元朗玻璃車屋

Park Nature位於元朗雞公嶺下，住宿設施包括7輛豪華露營車，每輛最多容納6人，並設有開放式休息室、用餐區及衞生間。車廂內配備雙人床和雙隔床，主人房更設有弧形玻璃天幕，瞓喺床就可欣賞窗外迷人景色。其他設施包括酒吧車、戶外遊樂區和新開業的Thai Cow酒吧及泰國餐廳，仲有寵物咖啡室及美容院，帶埋毛孩去都得！

4.大嶼山南非營

靚海灘不是外國專利，大嶼山南面的長沙下村海灘也出名水清沙幼。位於該處的浪高長岸提供滑浪風帆、印第安獨木舟、單槳直立板等形形色色的水上活動，同時設有2個小型及9個大型南非營，分別供最多4人及10人住，內裏睡床、用餐區、冷氣設備、儲物空間及衞生配套齊備，入營可免費玩非機動水上活動。