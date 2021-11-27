智能手帶　平貴有咩分別？

近年不少人運動時都會佩戴智能手帶，方便記錄運動數據。今次「平貴對決」就找來兩款智能手帶，平價代表就有不足HK$300的小米手環6，而貴價選手就有定價接近HK$1,600的Fitbit Charge 5，究竟是平價性價比高，抑或是貴價物有所值，立刻試一試！

運動功能方面，兩款都可以支援50米防水，小米手環6就有30種運動模式，Charge 5就有20種運動模式，步行、跑步、單車、游水及行山這類常見運動都有齊。留意Charge 5手帶內只可以儲存6個常用模式，想換其他模式就需要進入App設定，稍為不便。

首先測試室外慢跑，Charge 5因為內置GPS，所以毋須攜帶電話都可以記錄跑步路線，屏幕會顯示距離、心率以及獨有的活動區間分鐘數。而小米手環6亦會顯示有配速、卡路里消耗等數據，可惜不設獨立GPS，想記錄路步路線就要攜帶電話。另外，再進行準確度測試，地圖顯示路線大約1公里，開啟步行模式後，攜帶電話下，小米手環6顯示我步行1.2公里，而Charge 5就顯示步行1.24公里，雖然有些少誤差，但屬可以接受範圍。同場亦測試手帶的其他健康功能以及WhatsApp通知提示，想知結果就要睇片喇！