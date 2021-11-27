首次認曾戀謝東閔　何雁詩重提小三風波：我唔係人！

歌手鄭俊弘（Fred）與何雁詩本月初趁結婚一周年補擺婚宴，場面熱鬧又恩愛，但其實二人喺拍拖初期曾發生「小三風波」，當時有傳何雁詩介入鄭俊弘與當時未婚妻嘅感情，更傳出何雁詩走唔出感情障礙而收埋自己及抑鬱，事件依家已經告一段落。近日何雁詩現身一個網上平台接受訪問，佢罕有地公開大談當年風波，佢以平淡語氣道出當時心境：「我依家都唔係好記得，其實當時係唔係未婚妻？嗰吓我都好Shocked，需要好長時間去Deal With，我哋各自嘅Career都畀咗個好大嘅危機，咁多年嚟我都唔係好鍾意講……我唔覺得我應該喺任何人面前去講我另一半嘅壞話……」

何雁詩罕有表示自己有令另一個女仔唔開心，直言自己都唔同意為咗自己嘅開心而去踩人：「我係有唔開心……同有內疚，我令到另一個女仔唔開心，雖然當時我唔知，呢個係我自己嘅感受，我唔可以代表Fred講任何嘢，但事情發生之後，我Guilty（有罪的），我覺得我唔係一個人嚟，我唔應該咁樣……我覺得當時我言行舉止都有問題，個人太直，講嘢唔經大腦……我嗰陣有講我清者自清，咁我（當時）係唔知㗎嘛大佬，咁當然企喺觀眾立場係『你都唔係清者』，我都好理解大眾心情，但可能個天注定要我經歷呢啲嘢，去令我上返啱嘅軌道。」並自爆當時為避記者，要同Fred匿朋友Van仔尾座出入，及靠父母買外賣，不過佢就未有覺得委屈，反而係怕出街畀人鬧。

何雁詩又直認自己已經忘記風波，反而係會鼓勵Fred走出自己陰霾，亦完成冇安全感，亦有信心唔會再有嘢打倒二人：「我心入面有一刻有諗過，但係我揀得同呢個人一齊，如果怨佢、真係頂唔順，我一係離開，如果要同佢一齊，我就要忘記佢（事件）。」另外佢又首次承認曾經同謝東閔拍拖，又笑言對方靚仔，依家二人係好好朋友：「佢Ok嘅，佢係一個好好嘅男仔。」