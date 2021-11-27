個性主題咖啡店　話題十足

咖啡迷想必有留意近月各區都有不少新咖啡店登場，搜羅幾間話題性十足的新店，有少有創意素食及環保主題、有結合科技主打優質咖啡及飲品，以及與生活品牌聯乘打造的新舊交融玩味特色，為一眾咖啡迷帶來別具新意的咖啡香氣。

無五辛素食煮意

以素食為主題的咖啡店Peace Beast早前於中環開業，店名已宣告希望藉住創意素食去吸引更多肉食者（Beast） 嘗試食素，並透過日常消費為環保出一分力。品牌由以公平貿易原則為理念的Bulu Coffee開設，提供純素咖啡、純素食物等，部分更不含五辛，貫徹推廣素食理念。新店佔地1,400平方呎，高樓底及設有落地玻璃，配以清新木系風格及植物簡約布置，打造出開揚舒適點。店內飲管及冷熱外賣杯分別選用純天然麥桿飲管及100%可生物降解可堆肥蔗渣紙杯，全部可以生物降解。為了推動「外賣走杯」的環保理念，推出自攜環保杯減HK$10的推廣優惠添呢！飲品方面，必試招牌的植物奶咖啡，主打燕麥奶沖調，如Latte、Hojicha Latte、手沖咖啡（隱藏版Menu），還有花茶、冷泡茶及特飲之選。食物方面則有多款主食選擇，有西式麵包類、亦有台灣風味的家庭式料理；Menu亦會不定時更換，如日式定食、純素漢堡等。餐廳更特設「無五辛」選擇，為素食者提供更多選擇。

美式活力感十足

早排旋風式襲港、並開設多間快閃店的Flash Coffee，最近正式登場銅鑼灣，並開設品牌全港最大及首個設堂食的分店。用上亮麗經典黃色配霓虹燈的內裝，活力十足。新店選用100%精品級阿拉比卡咖啡豆，中度烘焙以保留天然香氣及風味，而獲獎菜單更是由多位世界冠軍咖啡師構思及設計。此外，新店特別為冬日推出全新的「玉桂薑糖鮮奶咖啡」，香濃的鮮奶咖啡配上肉桂及薑糖獨有的香甜味，為冬日帶來絲絲溫暖。另有多款招牌咖啡包括奶醬多咖啡、Oatly鴛鴦，以及蘋果貝殼酥、Nutella迷你窩夫、三重朱古力流心鬆餅和西班牙香腸麵包條等美食。

老土當時興聯乘好物

位於上環的stain+，素愛不同品牌合作帶來新鮮感，早前小店就與時尚生活品牌Old Fazhioned時髦青年合作，化身成「時髦咖啡廳」，以新派演繹方式重新演繹香港情懷，新舊交融，重新定義「老土當時興」。咖啡店外牆繪上螢光懷舊瓷磚圖案，店內裝潢以香港特色霓虹燈及藝術作品作裝飾，玩味十足。店內定期展出不同本地藝術家的畫作，現時展出Donna Yuen袁敏曦的作品。此外，小店聯乘Old Fazhioned推出限定咖啡掛耳包禮盒及咖啡掛耳包連Pouch套裝，5款綜合囗味咖啡中必試全新風味的「鴛鴦戲啡」（Earl Grey Coffee），為味蕾帶來新衝擊。