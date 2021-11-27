孖炎明熹Jam歌！胡鴻鈞開處男騷忍唔住喊

歌手胡鴻鈞（Hubert）昨日（26日）在九展Star Hall 舉行首場「Hubert Wu 2021 The Day After 演唱會」，他的粉絲更一早在場外，布置充滿心思祝賀演唱會成功的氣球擺設。現場星光熠熠，包括兩位高層星夢娛樂行政總裁何麗全，以及電視廣播有限公司助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲，還有藝人朋友包括馬國明和女友湯洛雯、陳敏之、姚子羚、胡定欣及同公司的譚嘉儀、谷婭溦到場支持。

Hubert在著名服裝設計師Tomas Chan精心打造下，在騷上以多個造型出現，其中以一身黑紗神秘造型唱歌出《今天之後》，為演唱會揭開序幕。之後演唱多首經典名作有《心跳移植》、《到此一遊》及《情人自擾》，更大晒琴技唱出《明知故犯》，之後首位嘉賓 炎明熹 （Gigi）在他的鋼琴伴奏下出場合唱《愛是帶種缺陷的美》，及分享了不少合作上的趣事。而另一位相識已久的嘉賓鄭欣宜（Joyce），和Hubert分享了相識多年的相處點滴，兩人在台上鬥Rock合唱出《分手是常識吧》。 在唱至演唱會主題曲《謝謝你的應援》時，Hubert終於忍不住留下眼涙，最後在歌迷的鼓勵下唱完這首歌，再加上Encore部分，不少歌迷大叫Good Show。