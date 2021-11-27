IGable靚景　影相開餐一流

近年興相機先食，乜都最好IGable，最近有商場及燒烤場，不約而同地將場地布置一番，有打造成冬日限定的北極小屋，以浪漫極光伴食；又有巨型月亮與小清新花圃陪住BBQ，超靚景點打卡一流之餘，仲帶來別開生面的餐飲體驗呢！

北極小屋賞極光

好多人一生人總要欣賞一次北極光，但「追光」之旅遙遙無期，於是淺水灣灘畔商場the pulse就趁聖誕將至，為一眾「追光者」於空中花園打造成全港首間極光餐廳Aurora Lab，將於12月4日至10試業，並於12月11日起至2022年1月2日營業。由10間充滿聖誕氣氛的北極小屋組成的極光餐廳Aurora Lab以超唯美姿態登場，帶來Arctic Dinner及Aurora Dinner兩節Fine Dining體驗，巴絲打可以在獨立小屋中，邊欣賞180度全視角海景、漫天晚燈、浪漫飄雪及幻變莫測的北極光的同時，邊細味聖誕盛宴

BBQ場燒烤賞花

不少人都喜歡趁住涼快天氣BBQ，而屯門龍鼓灘就是不少人燒烤熱點之一，而12月4、5、11及12日（周六及周日）就有維他菊花茶巨型炫彩月亮LED燈，LED燈會隨時間漸變色，帶來不同月色，無論是日落抑或是星空夜晚，浪漫好氣氛，打卡一流！由於秋冬是菊花賞花期，場內設有小清新花圃布滿小白菊，讓巴絲打賞花之餘，仲可以置身花海打卡。此外，同場特設免費攤位遊戲及獎賞，讓大家一邊BBQ，一邊賞花，仲可以大玩遊戲同打卡添呢！