先拔頭籌！張敬軒奪今年第一個獎　自嘲「樂壇關愛座」

《新城勁爆頒獎禮2021》今日（27日）在荃灣舉行記者會，過去近兩年因疫情關係，沒有搞「實體」頒獎禮，今日宣布下月27日將會在會展舉行頒獎禮。現場更率先頒發第一個獎項「勁爆播放指數歌曲」，結果由張敬軒（軒仔）的《俏郎君》奪得。

軒仔上台領獎後，開心表示沒有預期會有獎，有禮物收感到好開心，他直言與新城一直合作無間，互相支持。認為播放率高因由年頭開始播放，但覺得對創作獎應該沒有大影響，相信較有資歷對於獲獎較有把握。對於他入圍「叱咤我最喜愛男歌手」5強，以一敵四MIRROR四子，他講笑自己是「樂壇關愛座」，他說：「好開心，今年樂壇氣氛好熱鬧，覺得似學嘢多啲，唔會恃老賣老。（諗住關愛座可以坐幾耐？）長江後浪推前浪，好似新陳代謝咁，我以前都係小鮮肉，前浪推咗上岸，跟住會變番後浪，最緊要係作品要好，有心思新意就有人buy，有熱度，冇嘢係negative 。」

軒仔認為出道有年資的歌手，也不應故步自封，以為攬着往績就可以過一世，會提醒自己要有夢想，好似有做新人感覺。他說：「以前做耐咗就會乜都是但，今年每步都要做好啲，以MIRROR為例，佢哋係令成個行業水準提高咗。」另外，提到父母早前來港，媽咪代替「遮遮」位置，炮製的一日三餐勁過遮遮，他說：「好似份子料理，似英泥，媽咪用黑豆、芝蔴、亞麻籽和合桃煮成糊狀，其實我仲有牙㗎！」不過他都有畀面試食，吃完講笑：「都係搞唔掂，因為冇味道。」但看到老竇一碗呈啡紫色，更加嚴重，他最後惟有祝福爸爸：「你take care！」

已邀請三大唱片出席

另外，新城電台經過9個月的「冰封期」，最近跟香港音像聯盟（HKRIA）終達成續約共識，環球、Sony Music及華納（簡稱「三大」）唱片公司的旗下歌手如張學友、陳奕迅、AGA（江海迦）、Gin Lee（李幸倪）、陳柏宇等的音樂作品可「解凍」於電台播出，惟恢復合作數月後，緊接迎來《新城勁爆頒獎禮2021》的記招卻仍未見「三大」派出歌手出席！

新城知訊台節目總監程凱欣受訪時表示，獲獎準則是睇歌曲播放率以及由一隊音樂小組商討：「10月開始都有播番『三大』歌手嘅歌，而計《勁爆》截榜日，佢哋都係得2個月時間計數，相對嚟講獲獎機會爭少少，人哋播多咗成10個月。」又直言今日記招有發邀請函予「三大」歌手出席，追問最後見零歌手現身會否感失望？有否進一步了解？她指：「呢方面要問番唱片公司，可能啲歌手有唔同原因出席唔到。（怕唔伯頒獎禮『三大』都唔歌手？因為攞獎機會低。）嚟唔嚟佢哋自己決定嘅，我哋歡迎佢哋。」另外，她表示獎項數目大致跟去年相若，或許會因應過今年於音樂上有特別種類或情況而作出微調。