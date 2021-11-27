撐混血表妹紅落去　姜濤叫大家留意埋MIRROR

人氣男團MIRROR今日（27日）派出「半打鏡」做代表，包括隊長Lokman、姜濤、Jer、Anson Kong（江𤒹生，AK）、Tiger及Frankie出席《新城勁爆頒獎禮2021》記招。問到6子可對攞歌曲、組合獎有信心？Frankie以肯定語氣表示有：「信心係一定要有！」Tiger識趣接着說最睇好Lokman拎新人獎，惟Lokman眼見一眾新人比自己資歷淺，笑言剛才上台時都有點兒尷尬，AK再加把口笑言：「你以舊人姿態爭新人獎！」笑問其餘5位兄弟將票數全投隊長？AK醒目答：「兩個都投，為咗撐兄弟不惜開到幾個Email Account同出多幾部電話！」之後又指他們人多勢眾，追住前輩張敬軒「出擊」，成「蟻多摟死軒」局面，Lokman謙指沒有：「多謝大家支持，佢一個可以打低我哋4個呢！就算加埋都未必夠佢嘅力量！」

講到姜濤同中英混血兒表妹多年前拍落的Vlog，近日被Fans瘋傳，更有身在溫哥華的「姜糖」成功野生捕獲表妹，大讚索爆！姜濤聞言表示片段已是多年之前，提到亦獲Fans讚其英文口音好聽時，其他成員即抵死「騷Quali」狂講英文，當Lokman問到「How about your cousin？」姜濤笑爆嘴說：「Good！」續問有否想過意外捧紅表妹？他直言沒有想過：「希望大家留意表妹之餘，都留意埋MIRROR！（表妹有冇講參與咗你啲Fans活動？）最近都少同佢聯絡，之後再問吓佢。（定係佢紅咗唔得閒理你？）希望佢繼續紅落去，哈哈！」

再談及姜濤最近推出的紀錄片，當中自覺疑似患抑鬱症，他澄清現時身體狀況好好，還自嘲當時未確診：「嗰段時間可能壓力比較大，所以先亂諗嘢，依家好番好多，同埋當時都係懷疑自己有抑鬱，未確診嘅，哈哈！（有冇睇醫生？）冇去睇抑鬱症，但有做身體檢查，依家唔再亂諗嘢，而第三集都就嚟推出。」

至於AK亦有主持ViuTV節目《Have A Sweet Gym》，教做運動同時化身貼品師整甜品，自豪說獲好友製作獨一無二的圍裙，問到若頒獎禮得獎，會否親自設計特色甜品？他指就算沒有得獎都想煮餐飯請兄弟食，但要等齊人得閒。

另外，Jer及Tiger明天（28日）將參與慈善桌球挑戰賽，更會聯手向桌球運動員傅家俊挑機，Jer指有桌球底子的Tiger已準備就緒，知道對方日日練波，AK直言若Tiger不是成MIRROR隊員，便是奧運桌球高手！Tiger透露會使出「私家Cue」（球桿），應戰，甚至大口氣笑話：「聽日有信心呀！對傅家俊之嘛！」笑翻其他隊友嘲笑：「信心同實力唔係掛鈎嘅！」相反，Jer自嘲負責搞笑，最緊要大家開心！