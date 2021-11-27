本日日本：花之體驗型數碼展　高知城登場

日本創意公司NAKED, INC.一向擅長創作數碼藝術體驗作品，曾在京都、東京等地方舉行「NAKED FLOWERS」展覽，大獲好評，今年該展覽登陸高知縣高知市，即日起至2022年1月10日於高知城舉行「NAKED FLOWERS -高知城-」。該展覽作為高知縣觀光活動「龍馬的假日」的冬日主打項目，讓遊客體驗由香氛、花朵投影及各式互動裝置構成的新型展覽。展覽分為多個部分，重點有將高知城天守閣全體化為美術作品的「百花繚亂」，透過光雕投影將黑夜中的高知城添上花樣光彩，於牆身可看到神秘光芒及映像，帶來驚喜視覺效果。而高知城三之丸位置則設有另一注目作品「DANDELION」，其外觀像巨型蒲公英，透過智能電話讀取QR Code，除了地面可看到散落的蒲公英冠毛及光之花影像外，相關畫面更會傳送到天守閣的牆身及分布於其他不同地方的「DANDELION」裝置。另外還有將消毒與投影融為一體的裝置「NAKED Tsukubai」，及提醒大家參觀期間要保持社交距離的「Distance提燈」等，無論作品或細節均充滿了驚喜。

NAKED FLOWERS -高知城-

日期：即日至2022年1月10日

地址：高知縣高知市丸之內1丁目2-1

時間：5:30pm~9:30pm

門票：成人1,000日圓（約HK$68）