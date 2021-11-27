炎明熹未搵到方法紓壓：有時會失眠！

「人氣王」炎明熹今日（27日）出席於將軍澳The LOHAS舉行之開幕活動，她表示除首次參與剪綵活動外，亦是首次自己出活動，她説：「好新鮮又有啲緊張，因為唔知剪綵要點做，好在經理人有提醒我剪完唔好即刻放手，如果唔係啲嘢會跌晒落地。」早前出席商場活動時，因體力不支而跌倒的她，她指現正調理中：「依家中、西醫都睇緊，醫生話我應該因為壓力，同埋之前啲感冒菌影響。（好大壓力？因為工作量大定學校功課？）我諗兩樣都有啲，但未搵到適當方法紓壓，所以有時影響到瞓得唔好會失眠，搵緊方法解決。（會要求公司減輕或調動工作時間？）其實暫時自己都掌握到，同埋可以令自己攞多啲經驗，無論多或少都好。」

剛為歌手胡鴻鈞擔任演唱會嘉賓的她，表示很感激對方邀請：「第一次做演唱會嘉賓，本身以為會好緊張，但上到台同大家有互動，夾得好開心，唔係幾識表達但真係好想多謝佢，好照顧我，佢係好窩心嘅師兄，之前我唔舒服佢都有慰問我，同埋以前出活動嗰陣，有佢企喺我隔籬會有安嘅感覺。」她指現時已習慣，相比以往已沒太大緊張。問她目標幾時於紅磡開騷，她説：「順其自然啦，但係有呢個目標嘅，希望可以啦。」