金馬獎︱許瑋甯超Deep V中門大開　先贏楊千霈溫貞菱「黑白配」

《第58屆金馬獎頒獎典禮》今晚（27日）舉行，紅地氈上主持楊千霈，跟憑電影《不想一個人》入圍角逐「最佳女配角」的溫貞菱，不約而同以一黑一白露腰晚裝登場，後者全程表現風騷，不停「派心」及飛吻，談到拍攝《不》片，溫貞菱坦言：「抽了很多煙、飲了很多酒！」角色似乎相當墮落。而負責頒發金馬獎「最佳原著劇本」及「最佳改編劇本」的許瑋甯更穿上紫紅色超Deep V晚裝亮相，中門大開，並配以逾百鑽飾亮相，驚艷全場。至於有份角逐女主角的賈靜雯亦佩戴2,000萬鑽飾亮相，穿着一襲黑色透視裝的她，胸前僅有兩塊黑布遮住重點部位，其餘地方皆透視，腰間又有一圈全鏤空，非常高貴。至於李心潔亦以綠色Tube Dress上陣，十分有女人味。

至於擔任金馬主席的李安御任在即，談到年來參加盛會的感受，他表示：「參加了三十多人，不是每屆也有參加，但近幾年出席，都很有回家的感覺。」

張震邱澤爭帝

角逐影帝的張震及邱澤先後與團隊亮相，前者於入圍作品《緝魂》演患了重症的檢察官，片中極有戲味的他，更為了角色減掉12公斤（約26.4磅），問到拍攝時困難之處？張震表示：「其實沒有太大難度，因為跟導演談劇本談了很久，所以有半年時間準備，大家溝通很順暢，還有時間減肥，很輕鬆。」而憑《當男人戀愛時》爭獎的邱澤於片中演一名收數佬，笑指導演指他心中一直有角色的靈魂存在。

東網駐台記者郭良傑報道