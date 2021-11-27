限量Ferrari Daytona SP3　向賽道傳奇致敬

上世紀Ferrari在賽場上創造了不少傳奇，其中在1967年2月舉行的世界跑車錦標賽首輪賽事，3輛拉利賽車330 P3/4、330 P4及412 P包辦了Daytona 24小時耐力賽頭三甲，講緊仲要係响Ford主場，確係威。為向上世紀曾稱霸賽道的傳奇Sports Prototype車型致敬，廠方最近發表名為Daytona SP3的全新Icona系列限量車型。尾後的SP正是Sports Prototype的縮寫，3則代表第3款Icona系列車型(第1及2款是2018年推出的Monza SP1和SP2)。

全新Daytona SP3大膽選用靈感源自Sports Prototype車型，具備可移動式硬頂設計的「Targa」車身。極具雕塑感的外觀和凌厲的車身線條，同時通過運用被動式空氣動力學實現最高效能，包括可幫助低壓氣流從車身底部匯出的「導流罩」，使之成為該品牌史上空氣動力學性能最出色的車型。車載法利拉史上性能最強勁的V12自然吸氣引擎，並採用經典賽車的中後置引擎布局。擁有高達840 cv的最大輸出功率、697 Nm的峰值扭矩及9,500轉/分的最大轉速。0-100 km/h加速僅需2.85秒，0-200 km/h加速僅需7.4秒。