何依婷童年︱鄭寶鄭貝入福袋眼明手快　Kylie C.自嘆不如

現年12歲的萌爆孖妹鄭寶和鄭貝，繼早前於劇集《星空下的仁醫》中飾演病童並發揮「洋葱」演技感動人心後，最近在台慶劇《十月初五的月光》中飾演童年版的何依婷，和米雪載歌載舞更成網民熱話，演出經驗豐富的孖妹今年參加《2021亞洲模特盛典暨ACE Talent演藝大獎》中跳唱韓曲時更突圍而出，並加盟「美容女王」唐安麒成旗下藝人。今早（27日）鄭寶和鄭貝跟同門的人氣模特兒鄭杞瑤（Kylie C.），到鯉魚門出席向長者派發福袋的活動，同場更有歌手譚嘉荃，雖然孖妹戴着口罩，由於「入屋度」高，甫現身即獲不少公公婆婆認出，紛紛大讚她們可愛乖巧。而孖妹不單歌精舞勁，更是眼明手快，極速把物資放入福袋並包裹妥當，在旁的Kylie C.打趣說自嘆不如外，更說公公婆婆們的助人精神令她萬分感動！

原來有不少老友記一早到中心排隊索取福袋，當中有多位七、八十歲的公公婆婆，更是代年邁的鄰居或親友索取，Kylie C.說：「公公婆婆咁大年紀，一早嚟到排隊，我已經擔心佢哋會唔會好辛苦，同佢哋傾偈時先知，當中有唔少老人家係幫親朋或鄰居嚟攞福袋，見佢哋拎住一袋二袋，不辭勞苦，呢種『人人為我，我為人人』嘅精神，真係覺得好溫暖。以前我嚟鯉魚門都係食海鮮，今次係一個深度遊，喺中心派福袋兼登門探訪期間，沿途見到願望樹等景色，令我更了解呢個地方嘅美麗。」

至於譚嘉荃不單派福袋，更是「速遞員」上身，她見到有位撐着雨傘的婆婆即上前問住址，最後她一人拎着四大袋物資，並翹着婆婆的手臂，陪對方返家，十分貼心。另外，眾人逐家逐戶派福袋時，居民熱情招待並細訴鯉魚門變遷的點滴，閒話家常。Kylie C.及譚嘉荃均說猶如上了一堂歷史課，並深切感受到居民們濃厚人情味外，更十分期待下月將到茶果嶺寮屋區舉行的聖誕慈善派對，而孖妹屆時更會溫暖獻聲。