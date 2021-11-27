快閃優惠　朱古力芝士生啤迷必試

唔知係咪接近年尾特別多節日，不少飲食品牌相繼推出快閃優惠，先有朱古力品牌與教主推出專屬優惠，又有人氣英倫餐廳開設快閃店，供應受歡迎嘅英國美食及芝士小食，以及搵到啤酒宣傳大使即免費體驗全新醇滑生啤，神徒與各大識飲識食巴絲打就有買趁手喇！

教主聖誕優惠

英倫快閃芝味

以倫敦東部著名小街Brick Lane作藍本構思開設嘅英式餐廳 BRICK LANE，素以英式酒吧美食而大受歡年輕人及上班族喜愛，餐廳由即日至2022年1月31日於沙田開設快閃倫敦街頭小吃攤檔BRICK LANE Deli，除帶來超人氣即烤芝士吐司外，還有即烤即刮拉克萊特芝士輪 （Raclette Wheel）製作嘅小食，如香脆鬆軟雙炸薯條和微辣脆脆玉米片配自家製沙沙醬。作為芝士控，必試即製烤芝士吐司，餐廳自製嘅洋葱醬或煙火腿兩款餡料之一，夾在塗上大量牛油嘅酸麵包片之間，與堅果味濃嘅車打芝士同超拉絲嘅Mozzarella一齊烤，再直接自芝士輪上刮下來剛烤至熱溶嘅Raclette芝士，熱辣辣、外脆內軟，超美味！

搵大使請飲生啤

喜歡飲生啤嘅就要喺12月落太子「搵人」嘞，咩意思？其實係啤酒品牌於12月周四（12月2、9及16日）喺太子舉行「醇滑嘉士伯全民醇滑全場暢飲」活動，雲集12間該區地道人氣食肆，精選出多款佐酒菜式。生啤迷於晚午時段（晚上6-10時）於好蔡館、美富菜館、蚊蚊豬老火鍋、烚時・滾動火鍋館、德發潮州飯店等餐廳人均消費滿指定金額，全枱即可全場免費暢飲2小時醇滑嘉士伯，亮點係，於指定日期（12月2、9及16日）嘅晚市時段，活動宣傳大使更會出現於大南街附近，只要巴絲打「搵到」大使，即被邀請到指定酒吧免費體驗隆重登場的醇滑嘉士伯生啤一杯，爽！