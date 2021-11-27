姜麗文私自簽TVB冇問老竇秦沛　曾窮到生果買唔起

秦沛女兒姜麗文（Lesley）憑《愛．回家之開心速遞》的外傭Lisa一角及在台慶劇《星空下的仁醫》中飾演母親，演技大爆發獲好評。她接受電台訪問時表示由歌手轉戰電視圈，從沒想過要爸爸秦沛「搭路」：「其實由細到大，我對任何表演都有興趣，簽TVB是因為到2017年做獨立歌手做了很久，又窮又很久沒上電視，便想嘗試演戲，我是簽約那天後才跟爸爸說。大家都說爸爸會幫到，但我不知亦沒想過，我不介意角色大還是小，有機會就該感恩。」

談及經濟最難捱的階段，她指從沒想過要求爸爸秦沛的資助：「是試過窮到去超巿，想買一盒好想吃的士多啤梨，價值5、60蚊都買不起，是喊住走。慶幸阿爸不知這件事，但那時真的很辛苦！我和阿哥（姜文杰）都冇要求過爸爸幫忙，因為阿爸好勤力、好辛苦賺錢，特別現在他76歲，我們憑甚麼花他這麼多年來儲下的錢？他該用這些錢跟媽咪享受二人世界，自己生存到就沒問題。」

姜麗文及哥哥姜文杰是秦沛與病逝的前妻梁盛子所生，父親當年為撫養權受了不少苦，Lesley亦見證了父愛的偉大：「爸爸在我眼中就像一隻Teddy Bear，也像超人，其實他很Sweet！親生媽咪在我一歲前她已經離開，我不會嬲，但真的對她沒有任何感覺。我只知道爸爸為了Keep我和哥哥在一起，全部都畀晒對方！那時1986年，爸爸剛憑《癲佬正傳》贏了金像獎，但即時變窮喎！當時阿爸有甚麼工作都接，我們也在片場見證爸爸拍戲的辛苦，就是為了養家，他真的很偉大，冇得頂！」

當年姜氏兄妹用盡20萬製作及推出3首歌殺入樂壇，但原來最終只有萬多元收入：「除了租錄音室，還要請樂手，又要請攝影師影相，又要拍MV，拍MV又要請服裝及化妝整頭，好快已經花掉20萬。其實第一年做新人，我們只賺了萬幾蚊，最後才知道做獨立歌手是這麼一回事。11年來，有時都會唔開心，最不開心是我對自己的音樂太大期望，但外間沒甚麼反應，自己又不懂宣傳，但幸好我的性格不會讓自己沉太久，就找方法解決問題！」