陳詩欣唔習慣叫老爺奶奶　自爆婚後肥咗2kg

婚後首次露面的陳詩欣（Eunice）今晚（27日）聯同《姊妹淘》成員莊思敏、張寶兒、蔡嘉欣及吳紫韻齊齊大晒長腿，參與遊戲節目《思家大戰》錄影。甫受訪記者打趣以「陳太」稱呼Eunice，她冧爆笑言開始習慣新名，但自爆的確有一樣東西仍未慣，她說：「仲未習慣嗌『老爺』同『奶奶』，因為平時叫開Uncle同Auntie，難啲改口。」

她笑言出嫁後的一個星期每日都收到媽媽電話，日日被問：「你有冇掛住我？」她續笑言：「我嫁咗搬走佢有啲唔開心，同時又好開心我嫁咗，家姐係27歲結婚，當我27歲嗰陣佢係好心急。」

問到婚後是否計劃生B？Eunice坦言未咁快，不過因婚後幸福肥了2kg，腰肢變粗了，所以都曾被誤以為有B：「順期自然啦！雖然我心態上係Ready，但都急唔嚟嘅。」又表示閒時會約姊妹余香凝出街，做兼職保姆學湊B，更自稱是「神隊友」：「以前好怕啲BB喊，但余香凝個女好得意！（湊B辛苦？）還好！見余香凝一個人都搞得掂，我諗我都得，哈哈！不過我都試過沖錯奶粉，從錯誤中學習。（鍾意女多啲？）老公鍾意女，我就男、女都鍾意嘅！」