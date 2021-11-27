帶父母秘撐胡鴻鈞處男騷　蔡思貝爆喊見真情！

藝人胡鴻鈞（Hubert）昨晚（26日）為其首個個人演唱會揭開序幕，之前他說會邀請「女友」蔡思貝前來欣賞，而女方亦表示隨緣，會盡量抽空出席。言猶在耳，百忙中的思貝，昨晚在開騷前最後一刻，偕同父母一家三口鬼祟現身！

身穿白色衞衣、戴着帽及口罩的思貝，今次低調地坐在普通觀眾席，而非前排的藝人及嘉賓位置，有別她一貫看騷的作風。整晚她睇騷睇得相當投入，更與現場粉絲齊齊開電話燈揮動，為「男友」打氣。當Hubert一度哭到唱不到時，她即被觸動並落淚，期間要用紙巾拭淚！思貝今次帶同父母欣賞演唱會，可見對Hubert處男開騷相當重視，二人雖然一直沒有直認雙方的關係，但此舉足以可見Hubert已得到思貝父母的認同。

東網記者今日（27日）致電思貝，問到低調到場支持Hubert，她說：「係呀，我自己買咗飛入去睇佢演唱會，之前我話隨緣，因為我依家開緊劇，唔知劇組放唔放，但我都想支持佢先，所以買定飛。金錢上支持都係一種支持，哈哈，好在今日唔使開工，可以個人都嚟埋支持佢。（同父母一齊捧場更顯出Hubert嘅身份超然？）爹哋、媽咪都鍾意聽佢啲歌嘅，所以難得放假，就諗住一石二鳥，陪到爹哋媽咪之餘，又可以支持朋友！（坐咁後會否唔盡興？）都有少少遠，下次可能要戴定副眼鏡，哈哈！不過坐後少少，反而更加感受到全場氣氛，亦都係另外一種感觀！同埋始終我唔知使唔使開工，所以之前冇應承實佢，唔想到時嘥咗佢張Artist飛，寧願自己買定飛。」

思貝在個唱期間一度落淚，問到是否被Hubert感動所致時，她說：「都感動，因為佢喺台上喊，現場好多人都被佢觸動到喊，包括我在內。嗰種感動，係可能因為大家都係藝術工作者，知道為咗一個演出而付出嘅努力係點，知道唔容易，所以有共鳴。我不期然都會有所感動，就好似我自己好畀心機拍一套劇，順順利利成功播出又有觀眾喜歡，我都會特別激動，佢台上嗰種力量，感動到我！」