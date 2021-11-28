【是日通勝】（一點居士）

辛丑年十月廿四庚辰金執日

吉時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時

宜：嫁娶、會友、移居

忌：動土、結網、放水

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：2、4、7、9

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座

避免自亂陣腳是成功基礎，要好好管理時間。

金牛座

經濟上有捉襟見肘的情況，是時候節省開支。

雙子座

人氣高企，社交運強，很適合負責協調工作。

巨蟹座

財運不錯，多勞多得，但不能犧牲休息時間。

獅子座

好人有好報！得到別人優待，財運穩步上升。

處女座

感情關係出現暗湧，容易受到外部因素干擾。

天秤座

人事問題頻生，一時間難以適應，心情鬱悶。

天蠍座

事業目標愈明確，愈能堅持到底，成功在望。

人馬座

多管閒事容易被小人利用，給自己添煩添亂。

山羊座

身邊人面露不悅，要及早正視，防情況惡化。

水瓶座

花錢方面比較任性，沉迷享樂將令財力受損。

雙魚座

交際應酬要適可而止，否則有可能誤交損友。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）兔 貴人強

（跌）龍 人緣差

鼠

精力旺盛，抽空到郊外散步，心情更靚。

牛

正財運佳，為工作付出的努力不會白費。

虎

生活稱心，即使遇到問題也不影響大局。

兔

貴人運強勁，與人合作謀事，水到渠成。

龍

人緣變差，易因固執性格而鑽入牛角尖。

蛇

春風滿面，單身者多曝光，易結織異性。

馬

偏財大旺，投資股票可一試，易有斬獲。

羊

不論做甚麼都遇上阻滯，必須隨機應變。

猴

桃花旺，單身者有好事發生，甜在心頭。

雞

情緒不穩，須克制壞脾氣，才會有好運。

狗

是日沖煞，桃花運平平，脫單未是時候。

豬

待人接物要保持謙遜，不宜太過强勢。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

神像擺置有學問

很多人會在屋企擺放神像，祈求自己和家人的生活順風順水，但絕大多數人的關注點是選擇甚麼樣的神像，較少花心思去思考選擇擺放的位置，殊不知神像的擺放也很講究的，擺錯位置不但起不到保護作用，還會導致家人運勢受阻，如何避免因神像擺錯位而帶來不好影響？

1.忌擺放在家門後

很多人認為神像放在家門後可以保佑平安，但進出口人流嘈雜是對神不敬，加上進出門時，神像會被門掩住，寓意你的好運被遮掩，所以盡可能避免將神像放在家門後方，最好正對着大門位置。

2.忌正對飯台

神像最好不要正對着飯枱，因為飯枱的氣場比較污濁，人們進餐的時候容易放鬆自己，一旦在神像面前講大話或是酒後說出對神像不敬的說話，冒犯神明，反而會對自己的運勢造成極為不利的影響。

3.忌正對臥室

神像正對臥室有些不妥，因為臥室裏有些行為舉止並不雅觀，神像是需要安置在清淨的位置，正對臥室是對神不尊重，這樣會對家人的運勢帶來負面影響，嚴重的話會造成個人睡眠質量不佳，甚至運勢受阻。