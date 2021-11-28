關係升溫︱胡鴻鈞開騷見家長　蔡思貝淚撐：我好激動！

「星夢一哥」胡鴻鈞與無綫視后蔡思貝秘戀2年，一直未有親口承認，亦鮮有公開同場，但東網前晚（26日）獨家直擊思貝帶同父母睇「男友」演唱會，由「情侶」變「女婿」關係大躍進！思貝自費買飛之餘，更揮動手機燈打氣，見胡鴻鈞落淚，她又在台下陪喊，全晚隔空傳情！

胡鴻鈞（Hubert）一連兩晚《Hubert Wu 2021 The Day After演唱會》前晚在九展開鑼，除星夢娛樂行政總裁何麗全及無綫助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲捧場外，馬國明與女友湯洛雯、陳敏之、胡定欣、姚子羚、同唱片公司的谷婭溦及譚嘉儀均準時坐在VIP席睇騷。

不過最令人驚喜的，是Hubert「女友」蔡思貝竟帶同父母捧場，笠帽又用口罩遮半邊面的她表現低調，刻意趁臨開騷將熄燈時才鬼祟入座，更坐在VIP席的後排觀眾席，有別愛坐頭排睇騷的作風。雖然身邊全是Hubert的「迷妹」，但她仍投入得情難自禁，不停舞動手機燈和應歌聲，當Hubert獻唱演唱會主題曲《謝謝你的應援》感觸落淚唱不下去時，她亦特別「有Feel」，用紙巾抹淚。

思貝偕父母出現固然是「彩蛋」，台上的Hubert亦演出精彩，在著名服裝設計師Tomas Chan精心打造下，他以多個造型演出，當中最震憾歌迷眼球的，是穿上恍如古羅馬戰士的服飾載歌載舞，露兩點之餘，更大晒苦練而成的8舊腹肌，配以長裙及妖艷舞姿，將氣氛推至高峰！現場又播出他的「出浴」片，濕身大特寫胸肌，令歌迷連聲尖叫！

Hubert「找數」兌現騷Body承諾外，又為首位嘉賓「人氣王」炎明熹（Gigi）彈鋼琴伴奏兼合唱新歌《愛是帶種缺陷的美》，至另一嘉賓「重量級女神」鄭欣宜出場時，2人鬥Rock對唱《分手是常識吧》，並分享友情點滴。

今次思貝帶父母睇騷，足見對Hubert的重視，亦證明對方得到Auntie、Uncle認可。昨日思貝受訪時說：「爹哋、媽咪都鍾意聽佢啲歌，難得放假就諗住一石二鳥，陪到爹哋、媽咪之餘，又可以支持朋友。」談及「秘密」入場，她透露最近趕拍新劇，不知劇組能否放人：「之前冇應承實佢，唔想到時嘥咗佢張Artist飛，寧願自己買定飛，金錢上支持都係一種支持！」雖然座位離台較遠，但她認為可感受全場氣氛，又笑言下次要帶定眼鏡。

此外，她直認受Hubert感動而落淚，不過台下不少歌迷亦受觸動：「嗰種感動可能因為大家都係藝術工作者，知道為咗一個演出而付出嘅努力係點，明白唔容易，所以有共鳴。就好似我好畀心機拍劇，順順利利播出又有觀眾喜歡，都會特別激動，佢喺台上嗰種力量感動到我！」