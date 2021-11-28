任達華張智霖化身外賣仔　大灣區派嘢飲！

「大灣區哥哥」張智霖（Chilam）及陳小春等主理的內地綜藝節目《大灣仔之夜》，推出以來深受歡迎，拍攝時曾因洩露行蹤搞到「淪陷」兼擾民，5位哥哥結果登門道歉。據悉，他們碌盡人情卡，邀請不少嘉賓包括惠英紅、黎耀祥、鄧萃雯及苑瓊丹等參與錄影，就連身在中山放假「避寒」的任達華亦答允現身，充當「外賣仔」向居民派飲品。

當日幾位哥哥分頭行事，任達華與Chilam不約而同穿牛仔褸，兩人四手拿滿載着小杯的背心膠袋，向灣區住宅出發，未幾已被居民發現，所到之處尖叫聲此起彼落。居民不斷追着兩大型男狂拍，熱情如火，幸而二人亦見慣大場面，全程氣定神閒。不過，有粉絲就替他們辛苦，在社交網留言：「60杯奶茶開始外賣之路，大牌檔打工仔秒變奶茶配送員，幹活不易，哥哥們先喝口奶茶休息一下。」

送奶茶照近日在網絡瘋傳，有指任達華雖比Chilam大十餘歲，但毫無違和感，大讚他凍齡有術！而他受訪時笑說：「啲居民見到我哋都好愕然，狂問點解我哋會送外賣。我同Chilam好多年冇見喇，好記得當年同佢合拍電影《金榜題名》，今次乘機敍吓舊。大灣區好似灣仔咁熱鬧，我落區體驗吓生活，相信對日後拍戲都有幫助。」