陳瀅拒跟方力申同框　羅天宇化身「最強公關」讓位

歌手胡鴻鈞（Hubert）一連兩場九展處男騷「Hubert Wu 2021 The Day After 演唱會」昨晚（27日）尾場，繼頭場有馬國明拖女友湯洛雯撐場外，是晚就有緋聞情侶陳瀅及方力申為Hubert「造勢」，前者近日由加拿大返港首次公開露面，單拖現身時大方應記者要求影相及做訪問，惟此時方力申（小方）從後出場，記者即轉軚着二人影合照，陳瀅卻突然煞有介事，態度180度大轉變，急從身邊工作人員「捐」走，以強硬舉動拒絕跟小方合照！

而留下的小方一臉愕然，曾伸手想拉住對方不果，一支公企定影完相後，返回座位即見原先「左擁右抱」夾坐在Cheronna及陳曉華中間的羅天宇忽然起身讓位給陳瀅，改坐於小方旁邊的空位，成功替緋聞情侶化解尷尬「危機」，可謂傑出「公關」！最後陳瀅及小方以前後排坐安心睇騷，另外，還有何雁詩及老公鄭俊弘、吳業坤、黃智雯、何依婷、何遠東、聲夢學員、王梓軒、黃百鳴等好友入場支持。

去到晒琴技自彈自唱《明知故犯》環節時，Hubert感性謂生命中有個女人好重要，但就由細鬧到他大：「話我唔讀書、又唔練琴，知道我參加《巨聲》佢係好反對，因為佢想我學做生意賺多啲錢。」續寄語大家成長路上必然會遇到好多挫折，但只要搵到喜歡的事就不要怕遲及瘀，應放膽一試，還一度講到眼濕濕，又不忘笑說：「阿媽我冇唔讀書同冇唔練琴，下次搞清楚件事先，唔好明知故犯啦！」笑翻全場！

兩晚都有「聲夢」人氣王炎明熹（Gigi）擔任嘉賓，由Hubert以鋼琴伴奏新歌《真話的清高》後，男方貼心扶Gigi到台中，但女方出名手汗多，所以Hubert搞笑捉住Gigi支咪：「我同你要隔住一啲嘢，唔可以觸碰你身體上嘅任何一個地方。」而Gigi就揚言獻了兩個「第一次」給Hubert：「第一次同男歌手合唱，同第一次被邀請做演唱會嘉賓，真係好開心呀！」Hubert得戚話：「Gigi嘅第一次畀咗我！」又抵死笑問對方：「點睇同一個Double年紀嘅歌手合作？」Gigi笑話好開心，並大讚他是暖男一名，氹到Hubert冧爆，二人緊接唱出合唱歌《愛是帶種缺憾的美》。