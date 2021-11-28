蔡思貝連續兩晚捧場　大方攬攬祝賀胡鴻鈞

歌手胡鴻鈞（Hubert）繼續唱爆處男騷，去到吸睛騷肌部分，未知是否因尾場要豁出去，高衩長裙變短晒魚網絲襪，另有一番剛陽性感！苦練出6舊「朱古力」的Hubert落力展示舞技，現場Fans睇到熱血沸騰不停喪嗌，將個唱氣氛推至最高點！

而台下同時精彩，原來「女友」蔡思貝繼頭場偕父母撐場之後，尾場於個唱中段、漆黑中，單拖戴住帽企圖低調入場支持「男友」，比昨晚（26日）更坐前多行，同樣不時用電話影低Hubert的精彩演出！記者認出隨即上前影相，思貝勁錯愕兼第一時間壓低Cap帽，回過神後笑住反問：「咁你哋都認到？」後因低調事敗便大方影相。

騷後Hubert受訪笑謂「破處」未夠喉，覺得完騷一刻才熱身完畢，更即時設下目標：「希望可以開到Part 2！希望可以開到10場！希望個場地愈開愈大！」講到大晒苦練多時的肌肉成果，他指想帶給Fans驚喜、新鮮感，問到是否入行後最性感演唱？他否認說：「《降魔的》我都有露，但只係當時冇肌肉。（尾場條高衩裙仲短？）係兩條裙嚟，造型師畀我嘅挑戰，愈唱愈短！（如果開10場咪超短，冇着咁？）唔着犯法㗎！唔好嚇親小朋友，哈哈！」

繼而入正題講到「女友」思貝連續兩晚入場支持，尾場更是趕在他騷肌前坐低，Hubert直言只知道對方睇第一場：「我有問過佢要唔要Artist飛。（唔係家屬飛？）Artist飛呀！但因為佢話要開工，唔知嚟唔嚟到，估唔到最後佢真金白銀買咗飛，以實際行動支持！（佢帶埋父母嚟睇騷喎！）知道佢父母都鍾意睇演唱會嘅。（定係鍾意睇你？）睇演唱會呀！但都希望睇完個騷都鍾意睇我嘅！」他又自爆自己父母都有撐場，打蛇隨棍上問到豈不是雙方見家長？他招架不住笑問：「千里迢迢咁隔住幾十人咁見面呀？哈哈！」

再說到思貝睇見他爆喊時亦感動落淚，問到二人是否心連心？他承認首場情緒有點兒失控，又指其實現場同時有好多人都感觸流淚，令他感到既貼心又窩心。最後講到思貝捧足兩場，猶如「女主人」般的身份地位時，Hubert聞言形容二人關係是非常之好朋友！

事後眾藝人朋友入到傳媒室跟Hubert影大合照，「女友」思貝當然「走唔甩」，還有星夢娛樂CEO何麗全及無綫高層樂易玲，見Hubert影完大合照後不論男女都送上肉緊擁抱，唯獨是跟三度合照的思貝有所不同，只是紳士式輕攬膊頭！另外，開騷前極度避忌的緋聞情侶陳瀅及方力申，最後只見男方蹤影，女方「失蹤」未知再怕跟對方同框。