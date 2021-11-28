姚子羚係兒時偶像！張振朗「視后」投鍾嘉欣

台慶劇《拳王》演員張振朗及姚子羚，聯同賴慰玲、黃子恆及蔡潔上節目《思家大戰》錄影，記者笑指振朗操肌在行，問到玩遊戲亦「耍家」？他自言試玩完就好想贏：「屋企睇好簡單，親身玩原來係好緊張，亦有開始腦閉塞！」子羚就話遊戲期間最難是隊友之間不能溝通，好怕一個累全家，故搞到好大壓力，問到是否「遊戲王」？她笑說以往戰績彪炳，曾於林盛斌主持的遊戲節目贏得獎金，又承諾若果今次再贏錢就會請《拳王》全體上下食飯，相反，輸的話就叫振朗自己一個「萬歲」，轉數超快！

講到振朗於《拳王》因見「大哥」譚俊彥死而爆喊，私下他亦自爆是喊包，他大笑話：「玩遊戲就唔會喊！但好多謝監製今次咁有心設計唔同角色，令大家都有所突破，劇中子羚係女強人，但私下係溫柔、體貼、善解人意！」可有晚晚追劇？子羚指因為同班姊妹去捧胡鴻鈞頭場演唱會，就欠一集進度：「最近真係有好多肌肉睇！」

另外，談及子羚同時憑《大步走》及《拳王》，「起雙飛」角逐視后，她卻私心想同《大》的陳山聰拎「最受歡迎電視拍檔」：「嗰陣拍《同盟》錯過咗！知道今年視后嘅競爭都好激烈，鍾嘉欣、黃智雯、林夏薇，係好姊妹亦係好朋友，邊個攞都開心！」然後又搞笑當住振朗面前話要投黎耀祥拎視帝，男方抵死「反擊」：「雖然子羚係我兒時偶像，細細個睇佢拍《當四葉草碰上劍尖時》長大，但我都係投咗鍾嘉欣，哈哈！子羚係放喺心裏面尊敬嘅人！」