【心理測驗】馬戲團的人生啟示

有些人很相信心理測驗，認為這是以另類方式、站在旁觀者的角度去看清楚內心；亦有一些人避為，心理測驗只是一種想像，沒有依據。不過說到底，這也是一種觀照自我的方法，但如果同時可以預測未來，大家又想不想試一試呢？來自日本網站「shinri」的一個馬戲團心理測驗，一個選擇就可以看出你最近會發生的好事，人生要充滿希望，不如一齊嚟玩下啦！

【問題】

假如你的信箱中出現了一張馬戲團表演的宣傳單張，你認為上面會出現以下哪一種插圖？

A.馬

B.狗

C.獅子

D.大象

【結果分析】

A.魅力大增

選擇馬的你，近來的魅力愈來愈高，無論在同性和異性之中，都容易取得好人緣，行事作風容易受到身邊人的認可，無論在愛情還是工作上都會更為順利，身邊人遇到瓶頸都會想找你傾訴，這些都會成為你的人脈，有助日後的發展。

B.遇到貴人

近期你很有可能遇到一個可靠的夥伴，而狗狗正是人類最忠心的好朋友，在這段時間你可以嘗試和疏遠了的人重新聯繫，不論是朋友、情人、客戶或合作夥伴。他們可能會是你的精神導師，為你指點迷津，亦可能會為你帶來實質的協助。

C.人生轉折口

獅子給人震撼的感覺，選擇牠可預示你近期會遇到一些對你的命運或生活產生重大影響的人或事。可能是一本書、一部電影、一首歌曲、一位偶像，甚至只是一句說話或一個瞬間發生的場景。這個命運般的轉變，更多是對於你的思維、生活帶來啟示，令你走出迷惘。

D.財運提升

憨厚而具有重量的大象，象徵你近期的財運會有所提升，如果你此刻存在不相信的態度，很有可能會把財神趕走！要相信自己會有一筆可觀的收入之外，亦要謹記施比受更有福的道理，有能力時就為他人出一分力，可以更容易得到財運降臨。