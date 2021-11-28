宋宛穎練手語歌籌款　邵初自揭聲音似鵝公喉

應屆香港小姐宋宛穎、梁凱晴、邵初、藝人朱晨麗及鐘錶界名人胡敏珊等等，昨晚（27日）現身慈善晚宴。3位應屆港姐當選後履行港姐職責，表示將於年度籌款節目《歡樂滿東華》中表演手語歌，正特意練習手語。邵初笑言自己聲線較低沉較為另類：「本身都好鍾意唱歌嘅，最緊要係做到善事籌多啲款。」問到會否有高難度表演環節，如經典的「心口碎大石」之類，宋宛穎說：「可以交畀其他同事，我哋要保持靚靚形象嘛。」邵初則笑稱：「呢啲要經好長時間訓練先做得靚，我怕到時係大石碎心口，唔係心口碎大石呀！」另宋宛穎表示早前參與台慶司儀工作後，獲外間好評，令她有意向主持及司儀方向繼續發展。

朱晨麗稱知道是次活動為小朋友籌款，特意撐場希望盡點綿力。她透露近日正忙於電影拍攝工作，因此才缺席前日的無綫長期服務員工頒獎禮，她說：「唔可以親身攞獎有少少可惜，不過公司有留番獎牌畀我，希望好似阿姐（汪明荃）咁有50年呢一日，可以喺一間機構咁長時間真係好犀利。」現正影視雙邊發展的她，對能夠有機會外闖接觸不同領域感開心，亦體會到拍攝電視劇與電影間的不同之處。

即將迎來34歲生日的她，指已被朋友約食飯約至爆期：「約唔到生日前食嘅朋友請多多包容。（正日同邊個過？）未知呀，因為嗰日要做嘢。（生日願望呢？）唔通話結婚咩，哈哈，最重要身體健康啦。」

而有「鐘錶界美女」之稱的胡曦文素來善心爆棚，今晚除親身出席晚宴外，亦捐出由她親自設計的名錶作拍賣，她説：「隻錶本身係為皇室設計，只係生產5隻，其中一隻會喺聖誕送畀皇室，另一隻就捐出嚟今晚做慈善。（設計咗幾耐？）由靈感到出圖大約3個月，再由工匠做出嚟都用咗成年，特別之處係用咗名貴珠寶鑲法，見唔到錶冠，要撳個機關先至彈出嚟，呢個技術只會喺幾百萬嘅名貴寶石錶先會見到。（目標想拍賣到幾多善款？）隨緣啦，最緊要做到善事。」她透露下月將聯同一眾名人，到深水埗派發聖誕禮物予單親家庭：「之前我哋慈善基金籌咗30萬嘅護膚品，到時會當聖誕禮物送畀一啲單親媽媽，佢哋平時為生活為屋企奔波勞碌，都冇時間去愛錫自己。」